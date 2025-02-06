Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhoria no trânsito

Viaduto de Cariacica tem data para inauguração na Avenida Mário Gurgel

Entrega da via foi confirmada com exclusividade à reportagem de A Gazeta pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB) na tarde desta quinta-feira (6)

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 18:32

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 fev 2025 às 18:32
O Viaduto Dona Rosa, construído na Avenida Mário Gurgel (antiga BR 262), em Cariacica, será inaugurado no dia 26 de fevereiro no acesso ao bairro Campo Grande. A informação foi confirmada com exclusividade para a reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (6) pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB).
Na data, segundo o prefeito, o governador Renato Casagrande (PSB) também deve estar presente, já que a obra é fruto de uma parceria entre Estado e município. Inicialmente, a conclusão do espaço era projetada para agosto, mas a administração municipal já calculava que a entrega poderia ser antecipada e chegou a divulgar a possibilidade de ser em abril, previsão que também foi antecipada.

A estrutura

Segundo a Prefeitura de Cariacica, o viaduto tem 700 metros de extensão e oito metros de altura em seu ponto mais elevado. Na estrutura, que tem investimento superior a R$ 48 milhões, uma ciclovia foi instalada no canteiro central, contendo proteção metálica para segurança dos ciclistas, e calçada cidadã.
Ainda no viaduto, há a instalação de sinalização vertical e horizontal, iluminação em LED e sistema de drenagem. Nas vias marginais, o Executivo municipal ainda promove o recapeamento do asfalto.
O trecho em que o viaduto está instalado é visto como um gargalo no trânsito da cidade. A ideia, com a liberação do tráfego, é trazer fluidez à circulação de veículos na avenida Mário Gurgel, com a redução do número de semáforos.
“Nós vamos ter mais fluidez neste trânsito. Eliminamos os semáforos que aqui existiam, para deixar apenas o do pedestre. Com isso, também vamos dar segurança e mobilidade para ciclistas e pedestres para caminhadas e corridas”, disse Weverton Moraes, secretário de obras de Cariacica, em entrevista ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, no último sábado (1º).
Em nota, a comunicação da Prefeitura de Cariacica acrescentou que 92% da obra estão concluídos. Disse, ainda, que a antecipação dos prazos deve-se "a planejamento, organização, com metas a serem cumpridas, além das equipes terem intensificado os trabalhos para trazer o menor impacto possível à população."
"Lembrando que a rapidez não deve comprometer a qualidade e a segurança da obra. É fundamental encontrar um equilíbrio entre velocidade e excelência, o que foi feito no viaduto. Com as obras, será possível maior fluidez no trânsito, que será liberado, imediatamente, após a inauguração", concluiu, também em nota. 

Veja Também

Novos quiosques da Praia da Costa têm prazo de entrega e vagas de emprego

Cesan suspende obra na Leitão da Silva após prefeitura pedir cronograma

Imóveis de Jardim Camburi serão vistoriados antes de obra do Mergulhão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Cariacica espírito santo Grande Vitória Mobilidade Urbana trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados