Viaduto de Cariacica tem data para inauguração na Avenida Mário Gurgel

A Gazeta na tarde desta quinta-feira (6) pelo prefeito O Viaduto Dona Rosa, construído na Avenida Mário Gurgel ( antiga BR 262 ), em Cariacica , será inaugurado no dia 26 de fevereiro no acesso ao bairro Campo Grande. A informação foi confirmada com exclusividade para a reportagem dena tarde desta quinta-feira (6) pelo prefeito Euclério Sampaio (MDB).

Na data, segundo o prefeito, o governador Renato Casagrande (PSB) também deve estar presente, já que a obra é fruto de uma parceria entre Estado e município. Inicialmente, a conclusão do espaço era projetada para agosto, mas a administração municipal já calculava que a entrega poderia ser antecipada e chegou a divulgar a possibilidade de ser em abril, previsão que também foi antecipada.

A estrutura

Segundo a Prefeitura de Cariacica , o viaduto tem 700 metros de extensão e oito metros de altura em seu ponto mais elevado. Na estrutura, que tem investimento superior a R$ 48 milhões, uma ciclovia foi instalada no canteiro central, contendo proteção metálica para segurança dos ciclistas, e calçada cidadã.

Ainda no viaduto, há a instalação de sinalização vertical e horizontal, iluminação em LED e sistema de drenagem. Nas vias marginais, o Executivo municipal ainda promove o recapeamento do asfalto.

O trecho em que o viaduto está instalado é visto como um gargalo no trânsito da cidade. A ideia, com a liberação do tráfego, é trazer fluidez à circulação de veículos na avenida Mário Gurgel, com a redução do número de semáforos.

TV Gazeta, no último sábado (1º). “Nós vamos ter mais fluidez neste trânsito. Eliminamos os semáforos que aqui existiam, para deixar apenas o do pedestre. Com isso, também vamos dar segurança e mobilidade para ciclistas e pedestres para caminhadas e corridas”, disse Weverton Moraes, secretário de obras de Cariacica, em entrevista ao Gazeta Meio Dia , da, no último sábado (1º).

Em nota, a comunicação da Prefeitura de Cariacica acrescentou que 92% da obra estão concluídos. Disse, ainda, que a antecipação dos prazos deve-se "a planejamento, organização, com metas a serem cumpridas, além das equipes terem intensificado os trabalhos para trazer o menor impacto possível à população."