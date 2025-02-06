Cesan suspende obra na Leitão da Silva após prefeitura pedir cronograma

Avenida Leitão da Silva vai receber novas intervenções da Cesan Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), a pasta mantém diálogo constante e colaborativo com a Cesan para garantir que a obra seja realizada da melhor forma possível, reduzindo impactos para a população.

“Como parte desse alinhamento, a prefeitura solicitou um plano detalhado de comunicação e um cronograma completo da obra, reforçando a importância de estratégias que garantam fluidez no trânsito e segurança para motoristas, pedestres e moradores da região”, afirmou a pasta em nota.

Ainda segundo a Setran, será necessário interditar a via progressivamente no sentido Praia do Suá x Maruípe quando a obra começar. Isso significa que trechos diferentes terão o trânsito interrompido ao longo da avenida. Cada interdição vai durar de 10 a 15 dias.

A Cesan informou, no dia 30 de janeiro, que as obras estão previstas para ocorrer durante o dia, uma vez que os moradores reclamaram do barulho quando os trabalhos foram realizados à noite. Haverá a interdição de uma das três faixas da avenida.

Questionada pela reportagem se o cronograma foi enviado ao Executivo municipal, a Cesan disse que suspendeu o início das obras, previsto para sexta-feira (7), para adequar o seu cronograma de obras ao planejamento da Prefeitura da Vitória. “Assim que os cronogramas estiverem integrados e a licença for emitida pela prefeitura, as obras serão iniciadas”, declarou a empresa.

Qual obra será realizada no local

A Cesan vai iniciar a construção de caixas de acesso à nova rede de abastecimento de água instalada na Leitão da Silva. Segundo o gerente operacional e de manutenção da Cesan, Cesar Santos, o método utilizado na construção é não destrutivo e não será necessário escavar toda a avenida. Essa técnica é alemã e utiliza ferramentas que reduzem os impactos no trânsito durante as obras

“A gente utiliza um método não destrutivo. Em uma situação normal, seria escavada uma vala no meio da rua. Agora, uma haste é lançada no solo. É feita uma escavação e são inseridos mais 100 metros de tubulação por baixo da via”, disse Cesar.

Segundo o gerente, a rede de água na avenida tem cerca de 40 anos e apresenta vazamentos frequentes. Por essa razão, a empresa fará a substituição dos encanamentos. O mesmo deve ocorrer em breve na Avenida Maruípe.

Após as intervenções da Cesan, a previsão é que a via seja asfaltada pela Prefeitura de Vitória.

O que diz a Prefeitura de Vitória

"A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a obra de responsabilidade da Cesan na Avenida Leitão da Silva, uma das vias mais movimentadas da Capital, exigirá intervenções no trânsito, com retenções temporárias. Para minimizar os impactos à mobilidade e garantir a segurança viária, a obra será realizada em três etapas, com interdições progressivas no sentido Praia do Suá–Maruípe, cada uma com duração estimada entre 10 e 15 dias.

Desde dezembro do ano passado, a Setran tem mantido um diálogo constante e colaborativo com a Cesan para garantir que a obra seja realizada da melhor forma possível, reduzindo impactos para a população. Como parte desse alinhamento, a Prefeitura solicitou um plano detalhado de comunicação e um cronograma completo da obra, reforçando a importância de estratégias que garantam fluidez no trânsito e segurança para motoristas, pedestres e moradores da região.

A comunicação com a população será um ponto-chave nesse processo, e a Setran tem trabalhado junto à Cesan para garantir sinalização clara no local da obra (com placas e faixas), ampla divulgação nas mídias sociais e informes à imprensa e à comunidade. O objetivo é que todos possam se programar com antecedência e utilizar as melhores alternativas de deslocamento durante o período das intervenções.

A Prefeitura seguirá acompanhando de perto cada etapa da obra, mantendo o diálogo aberto com a Cesan e buscando soluções que garantam uma cidade mais segura e acessível para todos."

O que diz a Cesan