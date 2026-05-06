540 km: uma distância equivalente de Vitória a BH de esgoto

Imagine uma tubulação que vai de Vitória, no Espírito Santo, até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este é o tamanho equivalente total das redes de esgoto implantadas pela Cesan somente em 2025. O dado foi apresentado pela empresa junto à divulgação de seu relatório da administração, no final de abril.
Além de demonstrar a situação financeira da empresa, o documento renova a promessa de universalizar o serviço de coleta e tratamento do esgoto. No ano passado, a Cesan implantou 540 quilômetros de redes, o que equivale à distância entre Vitória e BH, nos 46 municípios onde atua no Espírito Santo.
Ao todo a Cesan tem 4,7 mil quilômetros de redes de esgoto em operação, o que em distância daria para ir de Vitória a Bogotá, na Colômbia. Anualmente essas redes coletam 81,7 bilhões de litros de esgoto, o que equivale a 81,7 milhões de caixas d´água de mil litros.
Após ser coletado todo esse esgoto é tratado e devolvido limpo ao ambiente, contribuindo para a despoluição das praias e dos mananciais do Espírito Santo.
Com esse resultado a empresa alcançou a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto em 19 municípios, com destaque para Vitória, a primeira capital brasileira a ter o serviço universalizado, e Serra, o município mais populoso do Espírito Santo.
Ao todo, 1,9 milhão de pessoas têm acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto da Cesan, segundo dados da empresa.
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