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Coluna Leonel Ximenes

540 km: uma distância equivalente de Vitória a BH de esgoto

Cesan apresentou dados do seu balanço de 2025 e renovou a promessa de universalizar o serviço de coleta e tratamento

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 08:30

Públicado em 

06 mai 2026 às 08:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Operários implantam tubulação de esgoto da Cesan
Operários implantam tubulação de esgoto da Cesan Cesan/Divulgação

Imagine uma tubulação que vai de Vitória, no Espírito Santo, até Belo Horizonte, em Minas Gerais. Este é o tamanho equivalente total das redes de esgoto implantadas pela Cesan somente em 2025. O dado foi apresentado pela empresa junto à divulgação de seu relatório da administração, no final de abril.


Além de demonstrar a situação financeira da empresa, o documento renova a promessa de universalizar o serviço de coleta e tratamento do esgoto. No ano passado, a Cesan implantou 540 quilômetros de redes, o que equivale à distância entre Vitória e BH, nos 46 municípios onde atua no Espírito Santo.

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Ao todo a Cesan tem 4,7 mil quilômetros de redes de esgoto em operação, o que em distância daria para ir de Vitória a Bogotá, na Colômbia. Anualmente essas redes coletam 81,7 bilhões de litros de esgoto, o que equivale a 81,7 milhões de caixas d´água de mil litros. 


Após ser coletado todo esse esgoto é tratado e devolvido limpo ao ambiente, contribuindo para a despoluição das praias e dos mananciais do Espírito Santo.


Com esse resultado a empresa alcançou a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto em 19 municípios, com destaque para Vitória, a primeira capital brasileira a ter o serviço universalizado, e Serra, o município mais populoso do Espírito Santo. 


Ao todo, 1,9 milhão de pessoas têm acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto da Cesan, segundo dados da empresa.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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