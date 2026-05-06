540 km: uma distância equivalente de Vitória a BH de esgoto

Ao todo a Cesan tem 4,7 mil quilômetros de redes de esgoto em operação, o que em distância daria para ir de Vitória a Bogotá, na Colômbia. Anualmente essas redes coletam 81,7 bilhões de litros de esgoto, o que equivale a 81,7 milhões de caixas d´água de mil litros.





Após ser coletado todo esse esgoto é tratado e devolvido limpo ao ambiente, contribuindo para a despoluição das praias e dos mananciais do Espírito Santo.





Com esse resultado a empresa alcançou a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto em 19 municípios, com destaque para Vitória, a primeira capital brasileira a ter o serviço universalizado, e Serra, o município mais populoso do Espírito Santo.





Ao todo, 1,9 milhão de pessoas têm acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto da Cesan, segundo dados da empresa.



