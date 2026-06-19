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Letícia Gonçalves

Contarato defende Jaques Wagner após operação da PF: "Confiança na sua retidão moral"

Senador do ES respaldou colega do PT que foi levado ao centro do escândalo envolvendo o Master

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 17:19

Públicado em 

19 jun 2026 às 17:19
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Jaques Wagner e Fabiano Contarato em 2019, durante a instalação da CPI do Meio Ambiente no Senado
Jaques Wagner e Fabiano Contarato em 2019, durante a instalação da CPI do Meio Ambiente no Senado Jefferson Rudy/Agência Senado
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), foi levado ao centro do escândalo envolvendo o banco Master após a deflagração da 9ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

A suspeita é de que ele recebeu vantagens indevidas de um ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. Além disso, cerca de 55 mil dólares (R$ 284,1 mil) e 33 mil euros (R$ 196,3 mil) foram apreendidos em endereços ligados ao petista em Brasília e em Salvador.

Wagner permanece, ao menos até agora, na liderança do governo, mas poucas foram as vozes que vieram a público defendê-lo. Uma delas é a do senador capixaba Fabiano Contarato (PT).

"Manifesto minha solidariedade, meu respeito e meu carinho a esse amigo que a política me deu", publicou Contarato em redes sociais na quinta-feira (18), mesmo dia da operação da PF.

Tenho orgulho da amizade que construímos e absoluta confiança na sua retidão moral

Fabiano Contarato (PT) Senador

Em nota divulgada à imprensa, Jaques Wagner defendeu-se das acusações, afirmou que o apartamento de R$ 2,4 milhões que supostamente recebeu como propina "jamais integrou" seu patrimônio e que os valores em espécie apreendidos eram, na verdade, diárias pagas pelo Senado.

Wagner também negou ter atuado a favor do Master no parlamento.


O que Contarato diz sobre Jaques Wagner

Sou neófito na política e, se ela me trouxe desafios e aprendizados, também me deu algo muito valioso: amizades verdadeiras. Entre elas, a de Jaques Wagner.


Nestes quase oito anos de caminhada ao seu lado, aprendi a admirar não apenas o homem público, mas, sobretudo, o ser humano: generoso, leal, sereno e profundamente dedicado à vida pública. 


O convívio diário tem o poder de revelar a essência das pessoas. E foi justamente essa proximidade que me permitiu conhecer a integridade, o caráter e a honestidade de Jaques Wagner.


Por isso, manifesto minha solidariedade, meu respeito e meu carinho a esse amigo que a política me deu. Tenho orgulho da amizade que construímos e absoluta confiança na sua retidão moral.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato PT Letícia Gonçalves Banco Master
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