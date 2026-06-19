Contarato defende Jaques Wagner após operação da PF: "Confiança na sua retidão moral"

Tenho orgulho da amizade que construímos e absoluta confiança na sua retidão moral
Fabiano Contarato (PT) Senador
O que Contarato diz sobre Jaques Wagner
Sou neófito na política e, se ela me trouxe desafios e aprendizados, também me deu algo muito valioso: amizades verdadeiras. Entre elas, a de Jaques Wagner.
Nestes quase oito anos de caminhada ao seu lado, aprendi a admirar não apenas o homem público, mas, sobretudo, o ser humano: generoso, leal, sereno e profundamente dedicado à vida pública.
O convívio diário tem o poder de revelar a essência das pessoas. E foi justamente essa proximidade que me permitiu conhecer a integridade, o caráter e a honestidade de Jaques Wagner.
Por isso, manifesto minha solidariedade, meu respeito e meu carinho a esse amigo que a política me deu. Tenho orgulho da amizade que construímos e absoluta confiança na sua retidão moral.