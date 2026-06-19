Moda Brasil invade o crochê e garante lucro extra a artesãs na Copa do Mundo

Para quem trabalha com artesanato, a Copa do Mundo é mais uma oportunidade de atrair novos clientes e aumentar a renda. Quem está percebendo isso são artesãs capixabas, que produzem peças de crochê como principal fonte de renda. Apesar de adotarem estratégias diferentes, as empreendedoras dizem que o lucro decorrente do campeonato já é visível.
A artesã Theresa Vitória (@Crochetheza) criou uma coleção limitada de produtos à pronta-entrega para focar as vendas em dias próximos aos jogos. A estratégia resultou em um aumento de 40% nas vendas desde a estreia da Seleção Brasileira, no último sábado (13).
Já Mayara Oliveira (@1luxocroche) decidiu manter o foco na produção sob encomenda e observou que a procura dos produtos na paleta verde e amarela começou cedo.
Minha primeira encomenda temática foi em 10 de janeiro. Uma cliente do Canadá me pediu um modelo de biquíni. Depois que finalizei, postei a foto dele no Instagram e recebi muitos pedidos parecidos. Até agora já fiz, em média, 400 peças só para a Copa.
Mayara Oliveira Artesã e estudante
Ela já acumula a experiência de Copas anteriores e observou um aumento de até 70% nas vendas em relação ao último Mundial, em 2022. Mayara Oliveira acredita que o diferencial deste ano foi a tendência do crochê no mundo da moda.
Peças mais procuradas
Como o foco de Thereza foram as peças à pronta entrega, os acessórios têm sido os campeões de venda. Em geral, os preços variam de R$ 25 a R$ 110.
Os primeiros a serem vendidos foram os chaveiros com a bandeira do Brasil e as “xuxinhas”, que foram sugestões de clientes. A bandana versátil foi o item mais procurado e precisou de reposição. A loja também oferece opções como chapéus estilo “bucket”, disponível em quatro cores, além dos pedidos de roupas sob encomenda (fora da coleção especial) nas cores do Brasil.
O público de Mayara, por outro lado, opta por roupas como blusas, vestidos, shorts e biquínis. As peças são vendidas em média a R$ 150, mas os produtos “premium” podem chegar a custar R$ 400, dependendo do modelo encomendado.
A tendência do crochê
Os produtos unem duas tendências que cresceram nos últimos anos: o trabalho artesanal e a estética brasileira na moda, conhecida no exterior como "Brazil core"
As crocheteiras acreditam que esse não é um movimento passageiro, mas uma aposta com muito potencial. De acordo com Mayara, o crochê deixou de ser um produto de nicho apenas nos últimos três anos, para se consolidar como uma tendência e como uma demanda fixa para diferentes ocasiões
Thereza também contou que, além dos pedidos das clientes, costuma fazer pesquisas de modelos que estão em alta para adaptá-los ao seu próprio estilo de criação.
A arte do crochê começou cedo para as duas capixabas. Para Thereza, a transformação do trabalho manual em fonte de renda foi aos 14 anos, quando abriu sua primeira loja online. Com apoio da mãe, que dá aulas de crochê, ela também passou a ensinar a técnica.
"Hoje em dia, o crochê é a minha principal fonte de renda, tanto nas encomendas quanto nas aulas", conta a artesã.
Atualmente, Mayara também faz parte do grupo de empreendedoras que vivem apenas do artesanato. Mas começou as primeiras produções para vender há 12 anos, enquanto mantinha outras fontes de renda. Após perceber que estava ganhando mais com o crochê do que em seu antigo emprego, decidiu focar totalmente em seu próprio negócio.