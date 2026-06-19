Moda Brasil invade o crochê e garante lucro extra a artesãs na Copa do Mundo

Como o foco de Thereza foram as peças à pronta entrega, os acessórios têm sido os campeões de venda. Em geral, os preços variam de R$ 25 a R$ 110.





Os primeiros a serem vendidos foram os chaveiros com a bandeira do Brasil e as “xuxinhas”, que foram sugestões de clientes. A bandana versátil foi o item mais procurado e precisou de reposição. A loja também oferece opções como chapéus estilo “bucket”, disponível em quatro cores, além dos pedidos de roupas sob encomenda (fora da coleção especial) nas cores do Brasil.





O público de Mayara, por outro lado, opta por roupas como blusas, vestidos, shorts e biquínis. As peças são vendidas em média a R$ 150, mas os produtos “premium” podem chegar a custar R$ 400, dependendo do modelo encomendado.