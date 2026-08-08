Festa lota Rua da Lama durante a madrugada e gera queixas de moradores

Uma festa reuniu uma multidão na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8). O movimento até altas horas provocou reclamações de moradores da região.
A Guarda Municipal foi acionada e, após a chegada da guarnição, as pessoas presentes começaram a se retirar voluntariamente, sem necessidade de uso de força, de acordo com nota da Prefeitura de Vitória.
A administração municipal informou ainda que o evento contava com alvará liberando sua realização e que não foram registradas ocorrências relacionadas a som no local, contudo, devido à ultrapassagem do limite de horário estabelecido, a organização do evento será autuada pelo descumprimento do termo de compromisso ambiental. O valor da multa pode chegar a R$ 20 mil.