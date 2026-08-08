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Atenção

Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira

Trecho da Rua Maria Giuriato Frisso será totalmente interditado para obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2026 às 21:25
Rua Maria Giuriato Frisso, no bairro Linhares V, em Linhares, será interditada para avanço de obras de saneamento Felipe Reis

A Rua Maria Giuriato Frisso, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, será totalmente interditada a partir da próxima segunda-feira (10) para o avanço das obras de construção da nova estação coletora de esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A estrutura está sendo construída na Rua Aurora.


Com a interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (Detro), o desvio será feito pelas ruas Ypê, no bairro Movelar, São Sebastião e Lagoa do Encanto, no bairro Nova Esperança.


Uma nova sinalização será implantada durante o período das intervenções. Além disso, agentes de trânsito acompanharão os primeiros dias da interdição para orientar os condutores.


A obra faz parte dos investimentos do SAAE para ampliar e modernizar o sistema de esgotamento sanitário do município, ampliando a capacidade operacional da rede.

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