Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira

A Rua Maria Giuriato Frisso, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, será totalmente interditada a partir da próxima segunda-feira (10) para o avanço das obras de construção da nova estação coletora de esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). A estrutura está sendo construída na Rua Aurora.





Com a interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (Detro), o desvio será feito pelas ruas Ypê, no bairro Movelar, São Sebastião e Lagoa do Encanto, no bairro Nova Esperança.





Uma nova sinalização será implantada durante o período das intervenções. Além disso, agentes de trânsito acompanharão os primeiros dias da interdição para orientar os condutores.





A obra faz parte dos investimentos do SAAE para ampliar e modernizar o sistema de esgotamento sanitário do município, ampliando a capacidade operacional da rede.