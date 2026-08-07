Mulher é morta a tiros enquanto caminhava em estrada de Linhares

Uma mulher de 28 anos, identificada como Cremacia Oliveira dos Santos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (6), em uma estrada na localidade de Conceição do Baixo, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo.





Testemunhas relataram aos policiais que Cremacia caminhava pela estrada quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos. Após o crime, o suspeito fugiu em direção ao Córrego da Japira.





O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.





Em nota, a Polícia Civi informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.