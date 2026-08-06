Nova orla em Vila Velha fica pronta em 2026; veja a região e os prazos

As obras nas orlas dos bairros Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos, em Vila Velha, devem ser concluídas ainda em 2026. A previsão é da própria prefeitura, que detalhou também as intervenções finais do projeto, incluindo praça, sinalização viária e ciclovia.
Todas as vias contempladas pelo projeto já foram pavimentadas. Segundo informações do portal de obras da prefeitura, mais de 80% dos trabalhos estimados foram executados.
A urbanização, ainda de acordo com o portal, deveria ser concluída em setembro de 2026, mas o contrato com a empreiteira segue vigente até novembro deste ano. Além disso, os valores da obra foram atualizados, chegando a R$ 36.654.173,85, após a inclusão de R$ 8.156.174,15 em aditivos contratuais.
"Os valores foram atualizados para atender tanto a reajustes contratuais quanto a mudanças no projeto, a exemplo de algumas ruas dos bairros que foram incluídas no projeto para serem pavimentadas e da obra feita na praça de Nova Ponta da Fruta, para conter o avanço da maré", explicou a secretária de Obras de Velha, Menara Cavalcante.
Essas alterações também impactaram o prazo de execução da obra, assim como o licenciamento ambiental. "Por ser obra no litoral, precisamos ser ainda mais cautelosos. E é a empresa quem faz essas solicitações", pontuou Cavalcante.
A obra, realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e o Governo do Espírito Santo, inclui 7,5 quilômetros de orla entre os bairros de Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos. Iniciado em dezembro de 2024, o projeto envolve drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis, ciclovia e novos espaços públicos de lazer.
Nesta reta final, a prefeitura destaca a construção da praça de Nova Ponta da Fruta, com área de 6.409,27 metros quadrados.
O espaço terá playground infantil, academia popular, espaço pet cercado, quadras de areia, pergolados, bancos, lixeiras, paraciclos, chuveiros e postes de iluminação decorativa, além do paisagismo com árvores, palmeiras e novos jardins. Será finalizado com diferentes tipos de pavimentação, como granilite, piso cimentado e deques de madeira.
Segundo a prefeitura, a obra integra o plano de revitalização da orla de Vila Velha, que contempla a modernização de 32 quilômetros da frente marítima do município, e a implantação de 21 quilômetros de ciclovias, ampliando a mobilidade e qualificando os espaços públicos para moradores e visitantes.