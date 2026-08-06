Nova orla em Vila Velha fica pronta em 2026; veja a região e os prazos

Todas as vias contempladas pelo projeto já foram pavimentadas. Segundo informações do portal de obras da prefeitura, mais de 80% dos trabalhos estimados foram executados.





A urbanização, ainda de acordo com o portal, deveria ser concluída em setembro de 2026, mas o contrato com a empreiteira segue vigente até novembro deste ano. Além disso, os valores da obra foram atualizados, chegando a R$ 36.654.173,85, após a inclusão de R$ 8.156.174,15 em aditivos contratuais.





"Os valores foram atualizados para atender tanto a reajustes contratuais quanto a mudanças no projeto, a exemplo de algumas ruas dos bairros que foram incluídas no projeto para serem pavimentadas e da obra feita na praça de Nova Ponta da Fruta, para conter o avanço da maré", explicou a secretária de Obras de Velha, Menara Cavalcante.





Essas alterações também impactaram o prazo de execução da obra, assim como o licenciamento ambiental. "Por ser obra no litoral, precisamos ser ainda mais cautelosos. E é a empresa quem faz essas solicitações", pontuou Cavalcante.