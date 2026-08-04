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Serra

Começa obra para recuperar 4 vias de Central Carapina; confira os trechos

Segundo a prefeitura, a requalificação e ruas e avenidas terá duração de 120 dias, em trechos das avenidas Vitória e Brasil e das ruas Curitiba e São Paulo

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 11:21

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 ago 2026 às 11:21

Quatro vias do bairro Central Carapina vão passar por requalificação. As obras nas avenidas Vitória e Brasil e nas ruas Curitiba e São Paulo começaram nesta segunda-feira (3). O prazo para execução dos trabalhos é de 120 dias. O orçamento destinado para reformar os mais de 5 quilômetros de vias é superior a R$ 10 milhões.

Ruas de Central Carapina vão passar por reforma
A Prefeitura da Serra vai requalificar quatro vias de Central Carapina, com investimento de R$ 10 milhões e prazo de 120 dias para executar a obra. Prefeitura da Serra

O projeto divulgado pela Prefeitura da Serra prevê melhorias na drenagem, calçadas mais acessíveis e nova sinalização, além de reconstrução completa do trecho em blocos intertravados na Rua São Paulo.  Envolve, ainda, recuperação do pavimento e melhores condições de circulação.


A intervenção contempla a fresagem do pavimento existente, a recuperação dos trechos deteriorados e a aplicação de nova camada de concreto asfáltico. Serão feitas, também, a implantação de nova sinalização vertical e provisória, durante as obras, e a adequação de calçadas cidadãs e dispositivos de acessibilidade, entre outros serviços.

Segundo a Secretaria de Obras da Serra, essa intervenção vai proporcionar mais segurança, mobilidade e conforto para moradores, motoristas e pedestres. 

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