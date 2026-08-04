Começa obra para recuperar 4 vias de Central Carapina; confira os trechos

Quatro vias do bairro Central Carapina vão passar por requalificação. As obras nas avenidas Vitória e Brasil e nas ruas Curitiba e São Paulo começaram nesta segunda-feira (3). O prazo para execução dos trabalhos é de 120 dias. O orçamento destinado para reformar os mais de 5 quilômetros de vias é superior a R$ 10 milhões.
O projeto divulgado pela Prefeitura da Serra prevê melhorias na drenagem, calçadas mais acessíveis e nova sinalização, além de reconstrução completa do trecho em blocos intertravados na Rua São Paulo. Envolve, ainda, recuperação do pavimento e melhores condições de circulação.
A intervenção contempla a fresagem do pavimento existente, a recuperação dos trechos deteriorados e a aplicação de nova camada de concreto asfáltico. Serão feitas, também, a implantação de nova sinalização vertical e provisória, durante as obras, e a adequação de calçadas cidadãs e dispositivos de acessibilidade, entre outros serviços.
Segundo a Secretaria de Obras da Serra, essa intervenção vai proporcionar mais segurança, mobilidade e conforto para moradores, motoristas e pedestres.
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