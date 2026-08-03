Obras para urbanizar a orla de São Torquato sem data para começar

As obras de reforma e requalificação do Parque Linear de São Torquato deveriam ser finalizadas e entregues à população até janeiro de 2027, mas a Prefeitura de Vila Velha aguarda a liberação ambiental para dar início efetivamente aos trabalhos. Até o momento, foram instalados apenas o canteiro de obras e parte do tapume.
Segundo o contrato assinado entre a prefeitura e a empreiteira responsável pela obra, o prazo de execução é de 210 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, feita em 9 de junho de 2026. Porém, a implantação do parque depende da conclusão do processo de licenciamento, que está sob a análise do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
Em nota, a prefeitura disse que não é possível informar uma data exata para o início da obra, o que, consequentemente, impacta o prazo de entrega. A expectativa da Secretaria de Obras de Vila Velha é começar as atividades até meados de agosto, desde que o licenciamento seja concluído dentro do prazo previsto.
No contrato, o valor firmado entre o município e a empresa foi de pouco mais de R$ 962 mil. A quantia é inferior à prevista inicialmente pela administração pública, que chegou a anunciar um investimento de R$ 1,3 milhão.
O projeto também prevê instalação de parada de ônibus integrada ao espaço urbano e execução de muretas de contenção ao longo da Avenida Vale do Rio Doce, que margeia a Baía de Vitória.
A prefeitura chegou a divulgar que as calçadas serão executadas em piso de argamassa de alta resistência, do tipo granilite, com instalação de pisos táteis e de rampas de acessibilidade, conforme normas técnicas. A ciclovia terá acabamento em cimento e o estacionamento será reconfigurado com piso em bloco intertravado.
O paisagismo previsto no projeto inclui a implantação de áreas permeáveis nos canteiros, além de plantio de árvores ornamentais, arbustos, forrações e grama. O mobiliário urbano terá mesas e bancos de concreto, até com tampo para jogos, além de apoios para bicicletas (bicicletário), balizadores, novas lixeiras para o local e guarda-corpo com corrimão.
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