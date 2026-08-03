Obras para urbanizar a orla de São Torquato sem data para começar

Segundo o contrato assinado entre a prefeitura e a empreiteira responsável pela obra, o prazo de execução é de 210 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, feita em 9 de junho de 2026. Porém, a implantação do parque depende da conclusão do processo de licenciamento, que está sob a análise do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).





Em nota, a prefeitura disse que não é possível informar uma data exata para o início da obra, o que, consequentemente, impacta o prazo de entrega. A expectativa da Secretaria de Obras de Vila Velha é começar as atividades até meados de agosto, desde que o licenciamento seja concluído dentro do prazo previsto.