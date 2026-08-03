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Vila Velha

Obras para urbanizar a orla de São Torquato sem data para começar

Prefeitura espera iniciar intervenção ainda em agosto, mas aguarda liberação de licença ambiental para dar andamento aos serviços

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 09:40

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

03 ago 2026 às 09:40

As obras de reforma e requalificação do Parque Linear de São Torquato deveriam ser finalizadas e entregues à população até janeiro de 2027, mas a Prefeitura de Vila Velha aguarda a liberação ambiental para dar início efetivamente aos trabalhos. Até o momento, foram instalados apenas o canteiro de obras e parte do tapume.

Projeção do Parque Linear de São Torquato, em Vila Velha, mostra parte da área que será reurbanizada pela Prefeitura. Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Segundo o contrato assinado entre a prefeitura e a empreiteira responsável pela obra, o prazo de execução é de 210 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, feita em 9 de junho de 2026. Porém, a implantação do parque depende da conclusão do processo de licenciamento, que está sob a análise do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).


Em nota, a prefeitura disse que não é possível informar uma data exata para o início da obra, o que, consequentemente, impacta o prazo de entrega. A expectativa da Secretaria de Obras de Vila Velha é começar as atividades até meados de agosto, desde que o licenciamento seja concluído dentro do prazo previsto.

Quase R$ 1 milhão

No contrato, o valor firmado entre o município e a empresa foi de pouco mais de R$ 962 mil. A quantia é inferior à prevista inicialmente pela administração pública, que chegou a anunciar um investimento de R$ 1,3 milhão.


A obra será realizada numa área de 3 mil m², com o Parque Linear de São Torquato recebendo ciclovia, novas calçadas, paisagismo, áreas de convivência, mobiliário urbano e reorganização do estacionamento existente.

O projeto também prevê instalação de parada de ônibus integrada ao espaço urbano e execução de muretas de contenção ao longo da Avenida Vale do Rio Doce, que margeia a Baía de Vitória.


A prefeitura chegou a divulgar que as calçadas serão executadas em piso de argamassa de alta resistência, do tipo granilite, com instalação de pisos táteis e de rampas de acessibilidade, conforme normas técnicas. A ciclovia terá acabamento em cimento e o estacionamento será reconfigurado com piso em bloco intertravado.

Imagem projeção do Parque Linear de São Torquato
Projeto mostra como ficará o Parque Linear de São Torquato, que terá áreas de estacionamento, ciclovia e nova urbanização. Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

O paisagismo previsto no projeto inclui a implantação de áreas permeáveis nos canteiros, além de plantio de árvores ornamentais, arbustos, forrações e grama. O mobiliário urbano terá mesas e bancos de concreto, até com tampo para jogos, além de apoios para bicicletas (bicicletário), balizadores, novas lixeiras para o local e guarda-corpo com corrimão.

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