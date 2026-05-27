Área em frente à PF, em Vila Velha, ganhará parque linear e nova urbanização

O prefeito Arnaldinho Borgo, assina, na manhã desta quinta-feira (28), a ordem de serviço para as obras de urbanização e paisagismo do novo Parque Linear de São Torquato, em Vila Velha, localizado na Avenida Vale do Rio Doce, em frente à Superintendência da Polícia Federal. O investimento previsto é de R$ 1,3 milhão.
A obra contempla a implantação de uma área de mais de 3 mil metros quadrados, com ciclovia, novas calçadas, paisagismo, áreas de convivência, mobiliário urbano e reorganização do estacionamento existente. O projeto também prevê instalação de parada de ônibus integrada ao espaço urbano e execução de muretas de contenção ao longo da Avenida Vale do Rio Doce, que margeia a Baía de Vitória.
Segundo a prefeitura, as calçadas serão executadas em piso de argamassa de alta resistência tipo granilite, com instalação de pisos táteis e rampas de acessibilidade conforme normas técnicas. A ciclovia terá acabamento em cimentado e o estacionamento será reconfigurado com piso em bloco intertravado.
O projeto inclui ainda implantação de áreas permeáveis nos canteiros, além de plantio de árvores ornamentais, arbustos, forrações e grama.
Com informações da Prefeitura de Vila Velha