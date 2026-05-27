Área em frente à PF, em Vila Velha, ganhará parque linear e nova urbanização

Segundo a prefeitura, as calçadas serão executadas em piso de argamassa de alta resistência tipo granilite, com instalação de pisos táteis e rampas de acessibilidade conforme normas técnicas. A ciclovia terá acabamento em cimentado e o estacionamento será reconfigurado com piso em bloco intertravado.





O projeto inclui ainda implantação de áreas permeáveis nos canteiros, além de plantio de árvores ornamentais, arbustos, forrações e grama.





Com informações da Prefeitura de Vila Velha