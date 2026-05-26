Menina de 10 anos é atropelada por moto a caminho da escola em Colatina

Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto na manhã desta terça-feira (26), no bairro Bela Vista em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, quando seguia para a escola.
De acordo com a tia da criança, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos onde precisou passar por um procedimento de urgência no maxilar. Devido as fraturas, ela ainda precisará passar por acompanhamento médico.
A tia não soube informar como o acidente aconteceu. Quando chegou ao local, a criança já estava no chão e o Samu já havia sido acionado. A menina recebeu alta durante a tarde e se recupera em casa.