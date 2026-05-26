Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Menina de 10 anos é atropelada por moto a caminho da escola em Colatina

Criança foi socorrida e passou por procedimento de urgência no maxilar; ela recebeu alta no mesmo dia e se recupera em casa

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 19:44

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

26 mai 2026 às 19:44

Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto na manhã desta terça-feira (26), no bairro Bela Vista em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, quando seguia para a escola.

De acordo com a tia da criança, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos onde precisou passar por um procedimento de urgência no maxilar. Devido as fraturas, ela ainda precisará passar por acompanhamento médico.

A tia não soube informar como o acidente aconteceu. Quando chegou ao local, a criança já estava no chão e o Samu já havia sido acionado. A menina recebeu alta durante a tarde e se recupera em casa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Região Noroeste do ES trânsito Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vice toma posse em Pedro Canário nesta quarta (27) após prisão de prefeito
Trabalhador da indústria
O que diz o setor empresarial do ES sobre o fim da escala 6x1
Senador Flávio Bolsonaro em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca
Flávio Bolsonaro diz ter pedido a Trump para classificar PCC e CV como terroristas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados