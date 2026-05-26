Lembrança do antigo terminal, primeira torre de controle do Aeroporto de Vitória é desmanchada

Entre poeira, concreto e memórias, a primeira torre de controle do antigo Aeroporto de Vitória vem, gradualmente, desaparecendo desde abril. Os últimos vestígios do terminal “aposentado” em 2018, com a inauguração de um espaço mais moderno, têm desmanche previsto para ser concluído ainda neste semestre, segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária do Vitória Airport.





De acordo com a empresa, no local onde hoje restam apenas partes da estrutura física, sem função operacional, será construído um hangar — estrutura para abrigo e manutenção de aeronaves.





Enquanto os resíduos gerados pela demolição são distribuídos, ex-controladores de tráfego aéreo relembram, com saudade, a rotina no alto da velha torre, inaugurada em 1946 juntamente com o terminal aereportuário.





Solange Cristina Sacramento, por exemplo, foi a primeira mulher controladora no Espírito Santo, ingressando no posto em 1991, após uma preparação que envolveu concurso público e estágio probatório antes de, efetivamente, ser considerada apta ao trabalho.





“Hoje, muita gente já tem noção, mas, antigamente, quando não se falava, ninguém sabia o que era a profissão. Quando fiz o concurso, nem eu sabia. Estava procurando um emprego, me falaram desse processo, fiz a prova, depois me apaixonei", recordou-se.





A conexão com a torre era próxima — e, no começo, de forma até bem literal. Por uma falha de comunicação, que a levou a ficar sem ter onde morar, Solange passou os primeiros meses no cargo vivendo em um alojamento militar dentro do aeroporto, bem ali, ao lado da torre de controle.





Ela lembra que acordava com a pancada de avião pousando na pista e conta que, em caso de acidente, restos de aeronaves eram levados para lá, bem à vista da janela do quarto.