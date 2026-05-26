O que diz o setor empresarial do ES sobre o fim da escala 6x1

Entidades do setor produtivo do Espírito Santo avaliam com cautela a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de folga), que deve ser votada na próxima quinta-feira (28) no plenário da Câmara dos Deputados.





As principais entidades representativas do setor produtivo capixaba, como Fecomércio-ES, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), criticam a proposta e apontam que as principais preocupações são de riscos econômicos, insegurança jurídica e impactos diretos na competitividade das empresas do Estado.





O fim da escala 6x1 deve impactar cerca de 212 mil trabalhadores no Espírito Santo, segundo informações do Ministério do Trabalho. A proposta prevê a diminuição da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, em até 14 meses após a promulgação.





Pelo lado da indústria, o presidente da Findes, Paulo Baraona, alerta que uma transição realizada no curto prazo de um ano e sem o devido debate técnico pode comprometer o futuro da economia brasileira.





Para Baraona, o impacto seria ainda mais severo para pequenas e médias empresas, que têm menor capacidade de absorver custos adicionais ou implementar ganhos rápidos de eficiência. Ele argumenta que, em um cenário de pleno emprego, a dificuldade de contratação de mão de obra ampliaria os gastos com horas extras e elevaria significativamente os custos de produção.





O resultado inevitável, segundo Baraona, seria o repasse desses custos para o consumidor, pressionando a inflação e reduzindo o poder de compra da população.





“Além disso, uma transição abrupta aumentaria a insegurança jurídica, comprometeria planejamentos já estabelecidos e poderia ampliar a informalidade no mercado de trabalho. O Brasil precisa discutir produtividade, competitividade e sustentabilidade econômica, e isso também envolve falarmos sobre novos modelos de contratação. Esse debate precisa acontecer com responsabilidade, diálogo e um prazo de adaptação adequado, para que qualquer avanço seja sustentável e positivo para trabalhadores, empresas e para o país”, diz.