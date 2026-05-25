Novo Desenrola ou consignado CLT? Entenda qual melhor caminho para sair da dívida

Quem está em busca de sair do vermelho tem encontrado condições especiais lançadas nos últimos anos para tirar o brasileiro do endividamento, seja por perdão de dívidas ou crédito mais barato.





De um lado, a nova fase do programa Desenrola Brasil foca na renegociação direta com descontos que podem chegar a 90% e uso do FGTS para abater a dívida; do outro, o consignado para trabalhadores do setor privado (CLT), programa lançado no ano passado é uma ferramenta para trocar dívidas caras, como o cartão de crédito, por taxas de juros reduzidas e desconto em folha.





Mas qual dessas saídas realmente protege o patrimônio da família a longo prazo? A escolha passa pela comparação do custo efetivo total, prazo e a parcela, segundo especialistas.





“Parcela menor pode enganar quando vem acompanhada de prazo muito longo e custo total maior. O cuidado principal é não confundir renegociação com renda nova. O objetivo deve ser reduzir o tamanho da dívida, trocar juros altos por juros menores e assumir uma parcela que caiba no orçamento”, orienta o economista Eduardo Araújo.





O consumidor também deve ficar de olho nos juros. No Novo Desenrola, o governo federal limitou os juros a 1,99% ao mês, sendo que alguns bancos oferecem condições ainda mais reduzidas.





No caso do consignado CLT, há uma variação considerável dos juros nas propostas de contratação de empréstimos pela carteira de trabalho. Em simulação realizada por A Gazeta, os juros para pegar um empréstimo de R$ 6 mil variaram de 2,02% a 4,98%, sendo que quanto maior a taxa de juros menor era o valor líquido do empréstimo que o trabalhador poderia fazer pela simulação.