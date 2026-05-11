Desenrola: saiba condições oferecidas por bancos em renegociação de dívidas

Uma semana depois do lançamento do novo Desenrola, bancos já começaram a fazer negociações diretas com devedores interessados nos parcelamentos, no desconto e na taxa de juros reduzida do programa. Instituições também estão aproveitando o programa para oferecer condições facilitadas para clientes que estão fora do público-alvo da iniciativa do governo federal.





O Desenrola 2.0 oferece entre as condições descontos de até 90% sobre as dívidas antigas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, prazo de até quatro anos para pagar e juros reduzidos.





O programa tem previsão de duração de 90 dias e é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 8.105. Os interessados em aderir ao programa devem acionar diretamente os bancos e as instituições financeiras nas quais possuam dívidas para iniciar a renegociação.





Além de já terem iniciado as negociações a partir das regras do programa, alguns bancos estão oferecendo vantagens adicionais como cashback e taxas mais baixas, além de também oferecerem condições especiais para clientes em débito que não se enquadram no público-alvo do programa.





No Espírito Santo, bancos com atuação local, como Banestes, Sicoob e Sicredi, por exemplo, ainda estão em fases de ajustes para adesão e habilitação ao programa.