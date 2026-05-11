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Novo programa

Desenrola: saiba condições oferecidas por bancos em renegociação de dívidas

Além da adesão, algumas instituições estão oferecendo condições especiais para clientes que não se enquadram no público-alvo do programa

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 18:13

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 mai 2026 às 18:13
Programa oferece descontos de até 90% sobre as dívidas de cartão, cheque especial e crédito pessoal. Divulgação

Uma semana depois do lançamento do novo Desenrola, bancos já começaram a fazer negociações diretas com devedores interessados nos parcelamentos, no desconto e na taxa de juros reduzida do programa. Instituições também estão aproveitando o programa para oferecer condições facilitadas para clientes que estão fora do público-alvo da iniciativa do governo federal


O Desenrola 2.0 oferece entre as condições descontos de até 90% sobre as dívidas antigas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, prazo de até quatro anos para pagar e juros reduzidos. 


O programa tem previsão de duração de 90 dias e é voltado para pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 8.105. Os interessados em aderir ao programa devem acionar diretamente os bancos e as instituições financeiras nas quais possuam dívidas para iniciar a renegociação. 


Além de já terem iniciado as negociações a partir das regras do programa, alguns bancos estão oferecendo vantagens adicionais como cashback e taxas mais baixas, além de também oferecerem condições especiais para clientes em débito que não se enquadram no público-alvo do programa.


No Espírito Santo, bancos com atuação local, como Banestes, Sicoob e Sicredi, por exemplo, ainda estão em fases de ajustes para adesão e habilitação ao programa. 

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O PicPay, banco digital criado no Espírito Santo, entrou no programa oferecendo ainda cashback adicional de até 30% para os clientes que renegociarem suas dívidas. O valor, no entanto, está limitado a R$ 50. As condições incluem ainda taxa máxima de 1,45% ao mês, conforme o perfil do cliente.


O Santander também já está renegociando dívidas, com descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida, sem juros e com pagamento em até 48 meses. 


Outras instituições que já confirmaram adesão ao programa são Itaú, Banco do Brasil, Caixa e Nubank, entre outras.

Condições especiais adicionais

Além de participarem do programa, instituições financeiras oferecem condições especiais para clientes que estão fora do programa do governo federal.


O PicPay, por exemplo, está lançando o Credback, uma oferta voltada ao restabelecimento de limites de crédito para clientes que passaram por momentos de dificuldade financeira. 


“A renegociação vai muito além de quitar uma dívida. Ela representa a chance de o cliente voltar a respirar financeiramente, recuperar acesso ao crédito e reorganizar as contas. Nosso objetivo é dar todas as opções para tornar esse processo mais simples, transparente e sustentável para quem procura uma chance de recomeçar”, afirma Luiz Gava, executivo de cobrança e recuperação de crédito do PicPay.


Já o Santander oferece condições especiais de renegociação para clientes que não se enquadram nos critérios do programa. Os descontos podem chegar a 90%, com parcelamento em até 72 vezes, dependendo do tipo de produto e do tempo de atraso.


O Nubank lançou campanha própria voltada a clientes que não se enquadram nos critérios do programa federal — seja por renda acima do limite estabelecido, seja pelo tipo ou pela data da dívida. A iniciativa também oferece descontos expressivos, conforme análise individualizada de cada caso, e as ofertas são enviadas pelos canais de comunicação oficiais ao cliente.


O Itaú também disponibilizou uma série de ofertas especiais de renegociação para clientes que não são elegíveis ao Desenrola, disponibilizadas por meio das plataformas oficiais do banco, com o objetivo de apoiá-los na regularização da situação financeira.

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Veja como consultar ofertas do Desenrola nos canais de atendimento dos bancos

Vantagens do Novo Desenrola

O que o programa oferece?

  • desconto de até 90% sobre a dívida antiga;
  • taxa máxima de juros de 1,99% ao mês;
  • prazo de 35 dias para começar a pagar;
  • parcelamento em até 48 vezes;
  • possibilidade de uso de 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas;
  • desnegativação das pessoas que possuem dívidas de até R$ 100.


Quem pode participar?

  • quem ganha até 5 salários mínimos (R$ 8.105);
  • quem tem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos;
  • só podem ser renegociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).


Como participar?

  • Os interessados em aderir ao programa devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras nas quais possuam dívidas. O novo crédito terá limite de R$ 15 mil por pessoa por banco ou instituição financeira.

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