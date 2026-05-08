Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Ranking de Competitividade

ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP

Levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública avalia o desempenho das unidades da federação entre 2023 e 2025

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 16:04

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 mai 2026 às 16:04
Reforma Tributária exige adaptação estrutural na gestão financeira dos negócios (Imagem: Kowit Lanchu | Shutterstock)
Desempenho do Espírito Santo reflete combinação de crescimento econômico e resultados estruturais.
 Kowit Lanchu | Shutterstock

O Espírito Santo é o primeiro colocado no País em gestão pública e também o que mais avançou em ações na área de economia nos últimos três anos. É o que aponta o Ranking de Competitividade dos Estados – Eleições 2026, divulgado na quarta-feira (6) pelo Centro de Liderança Pública (CLP). 


No estudo do CLP, é avaliado o desempenho das unidades da federação entre 2023 e 2025, considerando tanto a posição atual quanto a evolução ao longo do período.


De acordo com o CLP, o Espírito Santo destaca-se em gestão pública pela consistência nas primeiras posições no triênio. Em 2023, o Estado era o terceiro colocado; em 2024, subiu para segundo; e, em 2025, alcançou a primeira posição. 


Em solidez fiscal, também consolidou a permanência nas três primeiras colocações. Nesse pilar, o Estado foi segundo lugar no primeiro ano de análise e primeiro nos dois outros anos. Além disso, em eficiência da máquina pública, subiu quatro posições.


Na segunda perspectiva, que avalia o ritmo de avanço dos Estados, o Espírito Santo ocupa a liderança na dimensão Economia, sendo o ente federativo que mais evoluiu no período. O desempenho reflete a combinação de crescimento econômico com resultados estruturais positivos.


O Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições é um novo estudo do Centro de Liderança Pública (CLP) que faz um raio X para entender os resultados das gestões estaduais. Trata-se de uma ferramenta para qualificar o debate eleitoral com base em dados e evidências.

O estudo busca qualificar o debate eleitoral com base em evidências concretas, ao mesmo tempo em que chama a atenção não apenas para quem está na liderança, mas também para os Estados que vêm mostrando evolução. A proposta é incentivar políticas públicas mais eficientes e orientadas a resultados.

Tadeu Barros Diretor-presidente do CLP

A dimensão gestão pública contempla dois pilares. O pilar de eficiência da máquina pública analisa diversos critérios, como o custo dos três poderes, equilíbrio de gênero na remuneração, oferta de serviços públicos digitais e índice de transparência. 


Na dimensão economia, o estudo considerou aspectos como capital humano, infraestrutura, inovação e potencial de mercado.


Já solidez fiscal trata de dependência fiscal, gasto com pessoal, poupança corrente, resultado primário, taxa de investimento, índice de liquidez, entre outros pontos.


O que é o ranking do CLP?

O CLP elaborou o Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições, levantamento que mapeou a performance dos Estados em economia, segurança pública, gestão pública, sociedade e meio ambiente. A iniciativa utiliza a série histórica do Ranking de Competitividade dos Estados para oferecer um diagnóstico mais aprofundado da gestão dos governadores.


O estudo revela dois rankings diferentes: um mostra a posição atual de cada Estado, indicando como está hoje em termos de desempenho e competitividade; o outro expõe quais estados estão avançando mais rápido, destacando o ritmo de evolução recente, independentemente da posição em que se encontram. A distinção é importante para evitar interpretações equivocadas. Um Estado pode aparecer bem-posicionado no ranking, mas sem avanços recentes, enquanto outro, mesmo em posições inferiores, pode apresentar crescimento acelerado.


O estudo analisou os 26 Estados brasileiros e se concentrou no período de 2023 a 2025. Para garantir uma comparação justa, os dados foram selecionados com base em critérios técnicos, assegurando consistência e confiabilidade nos resultados.

Leia mais

Renda média no Brasil cresce mais que a da população do ES

ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP

Royalties do petróleo para ES, RJ e SP: 5 pontos do voto de Cármen Lúcia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Economia Economia ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados