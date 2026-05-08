ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP

O Espírito Santo é o primeiro colocado no País em gestão pública e também o que mais avançou em ações na área de economia nos últimos três anos. É o que aponta o Ranking de Competitividade dos Estados – Eleições 2026, divulgado na quarta-feira (6) pelo Centro de Liderança Pública (CLP).
No estudo do CLP, é avaliado o desempenho das unidades da federação entre 2023 e 2025, considerando tanto a posição atual quanto a evolução ao longo do período.
De acordo com o CLP, o Espírito Santo destaca-se em gestão pública pela consistência nas primeiras posições no triênio. Em 2023, o Estado era o terceiro colocado; em 2024, subiu para segundo; e, em 2025, alcançou a primeira posição.
Em solidez fiscal, também consolidou a permanência nas três primeiras colocações. Nesse pilar, o Estado foi segundo lugar no primeiro ano de análise e primeiro nos dois outros anos. Além disso, em eficiência da máquina pública, subiu quatro posições.
Na segunda perspectiva, que avalia o ritmo de avanço dos Estados, o Espírito Santo ocupa a liderança na dimensão Economia, sendo o ente federativo que mais evoluiu no período. O desempenho reflete a combinação de crescimento econômico com resultados estruturais positivos.
O Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições é um novo estudo do Centro de Liderança Pública (CLP) que faz um raio X para entender os resultados das gestões estaduais. Trata-se de uma ferramenta para qualificar o debate eleitoral com base em dados e evidências.
O estudo busca qualificar o debate eleitoral com base em evidências concretas, ao mesmo tempo em que chama a atenção não apenas para quem está na liderança, mas também para os Estados que vêm mostrando evolução. A proposta é incentivar políticas públicas mais eficientes e orientadas a resultados.
Tadeu Barros Diretor-presidente do CLP
A dimensão gestão pública contempla dois pilares. O pilar de eficiência da máquina pública analisa diversos critérios, como o custo dos três poderes, equilíbrio de gênero na remuneração, oferta de serviços públicos digitais e índice de transparência.
Na dimensão economia, o estudo considerou aspectos como capital humano, infraestrutura, inovação e potencial de mercado.
Já solidez fiscal trata de dependência fiscal, gasto com pessoal, poupança corrente, resultado primário, taxa de investimento, índice de liquidez, entre outros pontos.
O que é o ranking do CLP?
O CLP elaborou o Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições, levantamento que mapeou a performance dos Estados em economia, segurança pública, gestão pública, sociedade e meio ambiente. A iniciativa utiliza a série histórica do Ranking de Competitividade dos Estados para oferecer um diagnóstico mais aprofundado da gestão dos governadores.
O estudo revela dois rankings diferentes: um mostra a posição atual de cada Estado, indicando como está hoje em termos de desempenho e competitividade; o outro expõe quais estados estão avançando mais rápido, destacando o ritmo de evolução recente, independentemente da posição em que se encontram. A distinção é importante para evitar interpretações equivocadas. Um Estado pode aparecer bem-posicionado no ranking, mas sem avanços recentes, enquanto outro, mesmo em posições inferiores, pode apresentar crescimento acelerado.
O estudo analisou os 26 Estados brasileiros e se concentrou no período de 2023 a 2025. Para garantir uma comparação justa, os dados foram selecionados com base em critérios técnicos, assegurando consistência e confiabilidade nos resultados.