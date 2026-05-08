ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP

O Espírito Santo é o primeiro colocado no País em gestão pública e também o que mais avançou em ações na área de economia nos últimos três anos. É o que aponta o Ranking de Competitividade dos Estados – Eleições 2026, divulgado na quarta-feira (6) pelo Centro de Liderança Pública (CLP).





No estudo do CLP, é avaliado o desempenho das unidades da federação entre 2023 e 2025, considerando tanto a posição atual quanto a evolução ao longo do período.





De acordo com o CLP, o Espírito Santo destaca-se em gestão pública pela consistência nas primeiras posições no triênio. Em 2023, o Estado era o terceiro colocado; em 2024, subiu para segundo; e, em 2025, alcançou a primeira posição.





Em solidez fiscal, também consolidou a permanência nas três primeiras colocações. Nesse pilar, o Estado foi segundo lugar no primeiro ano de análise e primeiro nos dois outros anos. Além disso, em eficiência da máquina pública, subiu quatro posições.





Na segunda perspectiva, que avalia o ritmo de avanço dos Estados, o Espírito Santo ocupa a liderança na dimensão Economia, sendo o ente federativo que mais evoluiu no período. O desempenho reflete a combinação de crescimento econômico com resultados estruturais positivos.





O Ranking de Competitividade dos Estados 2026 – Eleições é um novo estudo do Centro de Liderança Pública (CLP) que faz um raio X para entender os resultados das gestões estaduais. Trata-se de uma ferramenta para qualificar o debate eleitoral com base em dados e evidências.