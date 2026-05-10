Do drama no parto ao acolhimento: mãe cria instituto para ajudar famílias atípicas

Enquanto médicos tentavam conter uma hemorragia interna e salvar seu bebê recém-nascido dentro do centro cirúrgico, Camila Gava Folli repetia a mesma pergunta: “Eu vou morrer?” Perguntou uma vez. Depois, outra. E mais outra. Na quarta tentativa, recebeu a resposta que mudaria sua história.





“A médica virou para mim e disse: ‘A gente conseguiu estabilizar’”, relembra.





O filho, Kai, havia nascido sem respirar após uma ruptura uterina — uma das complicações obstétricas mais graves e temidas, reforça Camila. O prognóstico era incerto. “Os médicos não sabiam dizer se ele sobreviveria, se abriria os olhos, se um dia andaria ou falaria.”





Entre o medo, a sobrevivência e o luto antecipado, nasceu também algo que hoje transforma a vida de outras famílias: o Instituto Kaimbe.





Camila já era mãe de Malia, hoje com oito anos, quando decidiu realizar o sonho de ter um segundo filho. A gestação de Kai aconteceu sem complicações. Como havia passado por uma cesariana anteriormente, o parto normal só seria possível sem indução. E assim aconteceu.





Tudo corria bem até o momento do expulsivo. “Eu comecei a sentir uma dor muito forte na lateral da barriga. Quando voltei para a cama, o médico não conseguia mais escutar o coração do Kai”, relembra.