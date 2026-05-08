Polenta Night Run ganha Corrida Kids e reforça proposta familiar nas Montanhas Capixabas

A Polenta Night Run, que abre a programação do 10º Polenta Off Road no próximo dia 29 de maio, em Venda Nova do Imigrante (ES), chega à segunda edição com a inclusão da Corrida Kids. A prova infantil, passa a integrar oficialmente a programação da corrida e caminhada noturna, reforçando a proposta de envolver participantes de todas as idades.

A criação da nova categoria infantil não aconteceu por acaso. A iniciativa nasceu da observação do comportamento do próprio público nas pistas. Segundo Ryan Rangel, organizador do evento, a adaptação foi uma resposta a uma demanda crescente.





“A gente criou uma categoria para atender a família, porque muitas crianças estavam indo com os pais para as corridas. Então, na prova mais curta, de seis quilômetros, dividimos e abrimos essa faixa etária menor para atender essa demanda e incentivar novos adeptos. A corrida está em um ‘boom’ crescente, então estimular as crianças faz parte dessa renovação do público”, explica Rangel.