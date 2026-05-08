Polenta Night Run ganha Corrida Kids e reforça proposta familiar nas Montanhas Capixabas

A Polenta Night Run, que abre a programação do 10º Polenta Off Road no próximo dia 29 de maio, em Venda Nova do Imigrante (ES), chega à segunda edição com a inclusão da Corrida Kids. A prova infantil, passa a integrar oficialmente a programação da corrida e caminhada noturna, reforçando a proposta de envolver participantes de todas as idades.
A criação da nova categoria infantil não aconteceu por acaso. A iniciativa nasceu da observação do comportamento do próprio público nas pistas. Segundo Ryan Rangel, organizador do evento, a adaptação foi uma resposta a uma demanda crescente.
“A gente criou uma categoria para atender a família, porque muitas crianças estavam indo com os pais para as corridas. Então, na prova mais curta, de seis quilômetros, dividimos e abrimos essa faixa etária menor para atender essa demanda e incentivar novos adeptos. A corrida está em um ‘boom’ crescente, então estimular as crianças faz parte dessa renovação do público”, explica Rangel.
Inclusão e Premiações
A estrutura da prova foi desenhada para garantir a participação de todas as gerações. A Corrida Kids atenderá crianças de 10 a 14 anos, enquanto a categoria juvenil abrangerá jovens de 15 a 18 anos. Para os adultos, as divisões vão do sub-35 até a categoria 65+, disponíveis tanto no naipe masculino quanto no feminino.
Para acirrar a competição de forma saudável, a organização preparou premiações com troféus para os cinco primeiros colocados de cada faixa etária. Além disso, a prova noturna contará pontos cruciais para o ranking Insanity 2026.
A movimentação na sexta-feira (29) começa à tarde. Confira o cronograma e as orientações da organização:
16h00: Início da entrega dos kits aos competidores.
19h00: Largada da corrida e caminhada noturna (com saídas organizadas em grupos).
Equipamentos Obrigatórios/Recomendados: Por se tratar de um percurso noturno, é fundamental o uso de lanternas, tênis específicos para o terreno e itens próprios para hidratação.
Organizada pela Insanity Mountain, a 2ª Polenta Night Run é apenas a porta de entrada para um fim de semana de muita adrenalina. O evento integra o gigantesco 10º Polenta Off Road, que acontece simultaneamente à 5ª Feira da Aventura das Montanhas Capixabas.
Além do atletismo noturno, o festival reunirá competições de Enduro, Enduro de Regularidade, Mountain Bike e Trail Run, oferecendo também passeios para os apaixonados por Big Trail e veículos UTV.