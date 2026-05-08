Carro invade contramão, acerta moto e motociclista morre em Guarapari

Um motociclista morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (8), no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. Segundo informações da Polícia Militar, um carro seguia sentido Nova Guarapari quando a motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu a pista contrária.
Ao tentar controlar o veículo novamente, o veículo capotou, colidindo contra a moto que trafegava no sentido contrário. O motociclista morreu no local. Já a motorista do carro foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, após receber atendimento médico, foi encaminhada para a Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou somente que a ocorrência estava em andamento.