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Prisão

Cinco pessoas são detidas em operação contra o tráfico em Governador Lindenberg

O objetivo da operação era desarticular pontos de tráfico e enfraquecer a atuação criminosa no município

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 18:47

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

08 mai 2026 às 18:47

Foram apreendidas drogas, celulares, dinheiro, arma de fogo, munições

 Polícia Civil

Cinco pessoas foram detidas durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas, realizada na manhã desta sexta-feira (8), em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo.

Durante a ação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em vários endereços da cidade. Foram detidos quatro homens, de 21, 24, 28 e 36 anos, além de uma mulher de 43 anos, todos investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.

Na operação, a polícia apreendeu drogas, celulares, dinheiro em espécie, materiais usados para embalar drogas, balanças de precisão, uma arma de fogo, munições e um simulacro de arma. Os materiais recolhidos serão utilizados na continuidade das investigações.

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