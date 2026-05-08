Café da manhã no Dia das Mães: veja como incluir o ovo no cardápio

O ovo pode deixar o café de Dia das Mães mais especial Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Para celebrar o Dia das Mães, o café da manhã preparado em casa é uma excelente alternativa em meio a restaurantes cheios e agendas disputadas. Mais do que uma refeição prática, o momento se transforma em um gesto de cuidado, capaz de unir simplicidade, presença e atenção aos detalhes.

Nesse contexto, alguns alimentos se destacam por reunir versatilidade e um forte valor afetivo na cozinha — e o ovo é um dos principais exemplos. Por ser uma fonte de preparo rápido e fácil adaptação a diferentes receitas, ele acaba se tornando uma base bastante comum no café da manhã, refeição em que praticidade e nutrição costumam andar juntas.

Para a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB), incluir alimentos nutritivos logo no início do dia pode fazer diferença na disposição e no bem-estar, especialmente para as mulheres. “O ovo é um alimento completo, fonte de proteínas de alta qualidade e nutrientes importantes como colina, ferro e vitaminas do complexo B, que contribuem para o funcionamento do organismo, proporcionam energia e equilíbrio ao longo do dia”, explica.

Além disso, nutrientes presentes no ovo, como triptofano, vitamina B6 e ácido fólico, participam de processos ligados à produção de serotonina, o que também pode influenciar positivamente o humor e o bem-estar.

Ideias práticas para um café da manhã especial

Com ingredientes simples e sem exigir habilidades avançadas na cozinha, é possível montar um café da manhã completo e equilibrado utilizando o ovo. Seja em preparos doces ou salgados, o alimento mantém seu valor nutricional e se adapta a diferentes propostas. Ainda assim, é importante lembrar que doces podem fazer parte da refeição, desde que consumidos com moderação.

Veja como incluir o ovo em um café da manhã especial:

Ovos mexidos com vegetais: é uma opção simples e nutritiva, que combina proteínas com fibras e micronutrientes. Ajuda na saciedade e na manutenção de energia ao longo da manhã;

Omelete de forno: versátil e prática, a receita é perfeita para servir mais pessoas. Pode levar legumes, ervas e queijo. Combinar diferentes grupos alimentares torna a refeição mais equilibrada;

Sanduíche integral com ovo: rápida de preparar, a receita é uma alternativa eficiente para quem busca praticidade. Além disso, a presença de fibras contribui para uma digestão mais estável;

Crepioca: é uma opção leve e adaptável para versões doces ou salgadas, atendendo a diferentes preferências;

Quindim caseiro: é um clássico na mesa dos brasileiros e que adiciona um toque afetivo à data.

O ovo pochê é uma opção leve, delicada e versátil que valoriza o café da manhã e deixa a refeição ainda mais especial Crédito: Imagem: RomanaMart | Shutterstock

Ovo pochê

O ovo pochê é uma forma leve e delicada de preparo, muito utilizada no café da manhã e como base para receitas como ovos benedict. Abaixo, confira a sugestão da nutricionista Lúcia Endriukaite para deixar o café da manhã ainda mais especial!

Ingredientes

4 ovos

3 colheres de sopa de vinagre

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e o vinagre e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, reduza levemente a temperatura para manter uma fervura suave. Quebre um ovo por vez em uma xícara e, com cuidado, despeje o ovo na água quente. Com o auxílio de uma escumadeira, vá envolvendo delicadamente a clara ao redor da gema para ajudar a manter o formato. Cozinhe por cerca de 3 a 4 minutos, até que a clara esteja firme e a gema ainda macia. Adicione sal e pimenta-do-reino e sirva acompanhado de torradas ou pão integral.

Mais do que comida, um momento de conexão

Para além do cardápio, o preparo do café da manhã também reforça vínculos familiares e cria experiências compartilhadas, especialmente quando envolve diferentes gerações na cozinha. “ Cozinhar para alguém é uma forma de demonstrar cuidado. Em datas como o Dia das Mães, esse gesto ganha ainda mais significado, pois transforma a refeição em um momento de conexão”, afirma Lúcia Endriukaite.

Segundo Tabatha Lacerda, diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil, o alimento tem um papel importante nesse contexto. “O ovo faz parte do dia a dia dos brasileiros e reúne praticidade e valor nutricional. Ele se adapta a diferentes ocasiões e perfis de consumo, inclusive em momentos especiais como o Dia das Mães”, destaca.