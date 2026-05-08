Veja se você está entre os mais ricos ou mais pobres do Brasil

RIO DE JANEIRO - A renda domiciliar per capita (por pessoa) dos 5% mais pobres do Brasil era de até R$ 299 por mês em 2025, enquanto o 1% mais rico ganhava acima de R$ 15,2 mil.

É o que indicam dados divulgados nesta sexta (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As informações são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua): Rendimento de todas as fontes.

A renda domiciliar per capita soma os recursos obtidos pelos moradores de um lar e divide esse dinheiro pelo número de pessoas.

Por exemplo: se uma mulher ganha R$ 5.000 por mês e vive com um filho (mãe solo), o rendimento domiciliar por pessoa é de R$ 2.500.

Podem entrar no cálculo recursos obtidos com o trabalho ou outras fontes. As outras fontes pesquisadas pelo IBGE são as seguintes:

aposentadoria e pensão;

aluguel e arrendamento;

pensão alimentícia, doação e mesada de não morador;

programas sociais de transferência de renda do governo federal (como Bolsa Família e BPC), dos estados ou dos municípios;

outros rendimentos, como rentabilidade de aplicações financeiras, bolsas de estudo, direitos autorais, exploração de patentes etc.

Dados do IBGE apontam as diferentes faixas de renda da população brasileira em 2025.

Reprodução

Entre os 5% mais pobres, o rendimento por pessoa era de até R$ 299 por mês em 2025. Se a análise considerar uma base mais ampla, dos 30% mais pobres, o rendimento máximo fica em R$ 906 por pessoa.

Na fatia da população que ganhava acima dos 30% mais pobres e abaixo dos 20% mais ricos, uma camada intermediária, a renda correspondia a mais de R$ 906 até R$ 2.958 por pessoa. Esse seria o caso hipotético da mãe com o filho citado no início deste texto (R$ 2.500 por pessoa).

Ainda segundo a Pnad, os 20% mais ricos ganhavam mais de R$ 2.958 por mês por pessoa no ano passado. Porém, como o grupo com os maiores rendimentos é bastante heterogêneo, especialistas recomendam um olhar mais detalhado para ele.

Quando a análise considera os 10% mais ricos, a renda per capita ficava acima de R$ 4.609 no ano passado. Já os 5% mais ricos recebiam acima de R$ 6.900. Por fim, o 1% mais rico tinha ganho per capita superior a R$ 15.214 por mês.

A análise considera o rendimento bruto. Segundo o IBGE, ganhos esporádicos, como aqueles de loterias ou similares, não são captados.

Qual é a renda por pessoa de cada faixa no Brasil

5% mais pobres: até R$ 299

10% mais pobres: até R$ 451

20% mais pobres: até R$ 694

30% mais pobres: até R$ 906

Grupo acima dos 30% mais pobres e abaixo dos 20% mais ricos: mais de R$ 906 até R$ 2.958

20% mais ricos: mais de R$ 2.958

10% mais ricos: mais de R$ 4.609

5% mais ricos: mais de R$ 6.900

1% mais rico: mais de R$ 15.214

Fonte: IBGE