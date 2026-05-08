Veja se você está entre os mais ricos ou mais pobres do Brasil

RIO DE JANEIRO - A renda domiciliar per capita (por pessoa) dos 5% mais pobres do Brasil era de até R$ 299 por mês em 2025, enquanto o 1% mais rico ganhava acima de R$ 15,2 mil.
É o que indicam dados divulgados nesta sexta (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). As informações são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua): Rendimento de todas as fontes.
A renda domiciliar per capita soma os recursos obtidos pelos moradores de um lar e divide esse dinheiro pelo número de pessoas.
Por exemplo: se uma mulher ganha R$ 5.000 por mês e vive com um filho (mãe solo), o rendimento domiciliar por pessoa é de R$ 2.500.
Podem entrar no cálculo recursos obtidos com o trabalho ou outras fontes. As outras fontes pesquisadas pelo IBGE são as seguintes:
- aposentadoria e pensão;
- aluguel e arrendamento;
- pensão alimentícia, doação e mesada de não morador;
- programas sociais de transferência de renda do governo federal (como Bolsa Família e BPC), dos estados ou dos municípios;
- outros rendimentos, como rentabilidade de aplicações financeiras, bolsas de estudo, direitos autorais, exploração de patentes etc.
Entre os 5% mais pobres, o rendimento por pessoa era de até R$ 299 por mês em 2025. Se a análise considerar uma base mais ampla, dos 30% mais pobres, o rendimento máximo fica em R$ 906 por pessoa.
Na fatia da população que ganhava acima dos 30% mais pobres e abaixo dos 20% mais ricos, uma camada intermediária, a renda correspondia a mais de R$ 906 até R$ 2.958 por pessoa. Esse seria o caso hipotético da mãe com o filho citado no início deste texto (R$ 2.500 por pessoa).
Ainda segundo a Pnad, os 20% mais ricos ganhavam mais de R$ 2.958 por mês por pessoa no ano passado. Porém, como o grupo com os maiores rendimentos é bastante heterogêneo, especialistas recomendam um olhar mais detalhado para ele.
Quando a análise considera os 10% mais ricos, a renda per capita ficava acima de R$ 4.609 no ano passado. Já os 5% mais ricos recebiam acima de R$ 6.900. Por fim, o 1% mais rico tinha ganho per capita superior a R$ 15.214 por mês.
A análise considera o rendimento bruto. Segundo o IBGE, ganhos esporádicos, como aqueles de loterias ou similares, não são captados.
Qual é a renda por pessoa de cada faixa no Brasil
- 5% mais pobres: até R$ 299
- 10% mais pobres: até R$ 451
- 20% mais pobres: até R$ 694
- 30% mais pobres: até R$ 906
- Grupo acima dos 30% mais pobres e abaixo dos 20% mais ricos: mais de R$ 906 até R$ 2.958
- 20% mais ricos: mais de R$ 2.958
- 10% mais ricos: mais de R$ 4.609
- 5% mais ricos: mais de R$ 6.900
- 1% mais rico: mais de R$ 15.214
Fonte: IBGE
*Rendimento domiciliar per capita por mês em 2025 (soma a renda dos moradores de um domicílio e divide essa quantia pelo número de pessoas)