Prefeito e ex-vereador de Afonso Cláudio trocam socos e vão parar em delegacia

O prefeito de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, Luciano Pimenta (PP), se envolveu em uma confusão com o ex-vereador Josimar Neves da Silva, o Tilim, nesta sexta-feira (8). Os dois discutiram e chegaram a trocar socos dentro de um estabelecimento comercial da cidade. A Polícia Militar precisou ser acionada e o caso terminou com os dois sendo conduzidos ao quartel da cidade.
Imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta (veja acima) mostram Tilim e Luciano Pimentel discutindo, mesmo após terem sido contidos pelos militares que atuaram na ocorrência registrada na tarde desta sexta-feira (8).
Os dois permaneceram por algumas horas no quartel. Depois, o ex-vereador e o prefeito foram encaminhados para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, também na Região Serrana, para prestar depoimento.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em caso de novas informações sobre o caso, este texto será atualizado.