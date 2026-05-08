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Confusão

Prefeito e ex-vereador de Afonso Cláudio trocam socos e vão parar em delegacia

Bate-boca e briga entre Luciano Pimenta (PP) e Tilim Neves mobilizou a Polícia Militar nesta sexta-feira (8); os dois foram levados ao quartel após discussão terminar em desentendimento

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 20:17

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

08 mai 2026 às 20:17
O prefeito de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, Luciano Pimenta (PP), se envolveu em uma confusão com o ex-vereador Josimar Neves da Silva, o Tilim, nesta sexta-feira (8). Os dois discutiram e chegaram a trocar socos dentro de um estabelecimento comercial da cidade. A Polícia Militar precisou ser acionada e o caso terminou com os dois sendo conduzidos ao quartel da cidade.

Imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta (veja acima) mostram Tilim e Luciano Pimentel discutindo, mesmo após terem sido contidos pelos militares que atuaram na ocorrência registrada na tarde desta sexta-feira (8).
O prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, e o ex-vereador Tilim Neves
O prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, e o ex-vereador Tilim Neves Instagram/Reprodução
Os dois permaneceram por algumas horas no quartel. Depois, o ex-vereador e o prefeito foram encaminhados para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, também na Região Serrana, para prestar depoimento. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em caso de novas informações sobre o caso, este texto será atualizado.
Caso aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (8)
Confusão terminou com prefeito e vereador sendo conduzidos para prestar esclarecimentos à polícia Reprodução

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