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Caso Banco Master

Ciro Nogueira diz que operação da PF é tentativa de manchar sua 'honra'

'Todo ano político é a mesma coisa', diz senador suspeito de receber mesada de R$ 500 mil de dono do Banco Master

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 19:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2026 às 19:34
BRASÍLIA - Um dia após ser alvo da Polícia Federal, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), afirmou nesta sexta-feira (8) que a operação contra ele por suspeitas de envolvimento no caso do Banco Master foi uma tentativa de manchar sua "honra pessoal".
"Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos", escreveu Ciro em nota divulgada em suas redes sociais.
Essa é a primeira vez que o senador se manifesta a respeito da operação da PF. Ele foi alvo de busca e apreensão na quinta (7). Segundo a corporação, Ciro teria recebido quantias repassadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do Master.
Além disso, de acordo com as investigações, haveria o pagamento de outras despesas pessoais do parlamentar, como viagens de jatinho.
Senador Ciro Nogueira
Defesa afirma que Ciro Nogueira está disposto a contribuir com a Justiça. Jefferson Rudy/Agência Senado

Veja abaixo a nota da defesa de Ciro Nogueira

"O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse em nota que a defesa "repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar".
Ele diz que o senador está comprometido em contribuir com a Justiça "a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos".
Afirma ainda que "medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas".

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