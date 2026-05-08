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Gastronomia

10 receitas veganas para o Dia das Mães

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos para celebrar essa data especial
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Maio de 2026 às 19:54

Quibe assado (Imagem: Edson De Souza Nascimento | Shutterstock)
Quibe assado Crédito: Imagem: Edson De Souza Nascimento | Shutterstock
As receitas veganas são ótimas opções para tornar o Dia das Mães ainda mais saboroso e especial. Além de valorizarem ingredientes naturais e nutritivos, elas mostram carinho e cuidado com a saúde e o bem-estar de todos. Com criatividade, é possível preparar pratos deliciosos e cheios de afeto.
Abaixo, confira 10 receitas veganas para o Dia das Mães!

1. Quibe assado

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • Suco de 1 limão
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água quente para hidratar

Modo de preparo

Em recipientes separados, coloque o trigo para quibe e a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe hidratando por 15 minutos. Depois, escorra e esprema para remover toda a água. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Transfira para um recipiente e adicione o trigo para quibe e a proteína de soja.
Tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e mexa. Transfira a massa para uma forma untada com azeite de oliva e, com uma faca, faça cortes transversais sobre o quibe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Risoto de cogumelo com ervas

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de vinho branco seco
  • 1 colher de sopa de tomilho fresco
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo médio e mantenha-o quente. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo e refogue até murchar. Acrescente o arroz e mexa bem. Junte o vinho branco e cozinhe até evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, mexendo constantemente, até o arroz ficar al dente . Por último, coloque o tomilho e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

3. Lasanha de berinjela com tofu

Ingredientes

  • 3 berinjelas cortadas em fatias finas
  • 1 xícara de chá de tofu esfarelado
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de espinafre refogado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Tempere as fatias de berinjela com sal e pimenta-do-reino e grelhe até ficarem douradas dos dois lados. Em uma travessa, faça camadas, alternando entre molho de tomate, berinjela, espinafre e tofu. Repita as camadas até os ingredientes acabarem, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)
Moqueca de banana-da-terra Crédito: Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock

4. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

  • 3 bananas-da-terra firmes e cortadas em rodelas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
  • 1 pimentão amarelo sem sementes e fatiado
  • 1 cebola-roxa cortada em rodelas
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de dendê
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e misture delicadamente. Despeje o leite de coco, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Torta rústica de legumes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1/3 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1/2 xícara de chá de água gelada
  • 1 abobrinha descascada e fatiada
  • 1 cenoura descascada e fatiada
  • 1 batata-doce descascada e fatiada
  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o óleo vegetal e a água até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de um rolo, abra a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo. Após, transfira para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo, deixando um pouco de borda para dobrar sobre o recheio.
Em um recipiente, coloque todos os vegetais e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha sobre a massa e dobre as bordas sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

6. Rocambole de lentilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Cheiro-verde picado, sal e páprica defumada a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um processador, bata a lentilha até formar uma massa. Transfira para um recipiente e misture a cenoura, a cebola, a farinha de aveia, o azeite de oliva e os temperos. Modele em formato de rocambole e coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.
Nhoque de mandioquinha ao molho de tomate (Imagem: Horus2017 | Shutterstock)
Nhoque de mandioquinha ao molho de tomate Crédito: Imagem: Horus2017 | Shutterstock

7. Nhoque de mandioquinha ao molho de tomate

Ingredientes

Nhoque
  • 500 g de mandioquinha
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e noz-moscada em pó a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Molho de tomate
  • 5 tomates sem sementes e picados
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Nhoque
Em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioquinha com água e uma pitada de sal até ficar bem macia. Escorra e amasse até virar um purê liso. Aguarde esfriar e acrescente o sal, o azeite de oliva e a noz-moscada. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até formar uma massa que não grude nas mãos.
Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e cozinhe os nhoques. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Reserve. 
Molho de tomate
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Adicione os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Sirva o nhoque com o molho por cima e finalize com as folhas de manjericão.

8. Baião de dois vegano

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz branco cozido
  • 1 1/2 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 100 g de tofu defumado cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cominho
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente os pimentões e o tomate. Refogue até amolecer. Tempere com cominho, sal e pimenta-do-reino. Junte o tofu defumado e deixe dourar levemente, mexendo com cuidado. Acrescente o feijão-fradinho e o arroz. Misture e aqueça por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
Cuscuz marroquino com legumes (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock)
Cuscuz marroquino com legumes Crédito: Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock

9. Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de cuscuz marroquino
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 1 abobrinha picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e cubra com a água quente. Tampe e deixe hidratar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a abobrinha e o tomate até ficarem levemente macios. Misture ao cuscuz e tempere com coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

10. Canelone de abobrinha

Ingredientes

  • 2 abobrinhas cortadas em fatias finas
  • 2 xícaras de chá de tofu amassado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o tofu, o tomate e os temperos. Recheie as fatias de abobrinha e enrole como canelones. Disponha em uma travessa, cubra com molho de tomate e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

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