Bikes compartilhadas serão de graça no Dia das Mães em Vitória, Serra e Vila Veha

Para celebrar o Dia das Mães, no próximo domingo (10), os sistemas de bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES vão oferecer viagens gratuitas para usuários de Vitória, Vila Velha e Serra. São mais de 30 estações e centenas de bikes disponíveis, incluindo modelos infantis, para o lazer de moradores e turistas.





A gratuidade será válida durante todo o dia. Os serviços vão permitir viagens de até 75 minutos por trajeto, com intervalo de 10 minutos para a retirada de outra bicicleta.