Bikes compartilhadas serão de graça no Dia das Mães em Vitória, Serra e Vila Veha

Para celebrar o Dia das Mães, no próximo domingo (10), os sistemas de bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES vão oferecer viagens gratuitas para usuários de Vitória, Vila Velha e Serra. São mais de 30 estações e centenas de bikes disponíveis, incluindo modelos infantis, para o lazer de moradores e turistas.
A gratuidade será válida durante todo o dia. Os serviços vão permitir viagens de até 75 minutos por trajeto, com intervalo de 10 minutos para a retirada de outra bicicleta.
De acordo com o diretor comercial da Serttel, Israel Leite, a iniciativa oferece uma opção acessível para as famílias se divertirem juntas.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, reforça a importância das viagens sem custo. "É uma oferta importante para as famílias e, em especial, para as mamães, o que valoriza o bem-estar, as paisagens e a mobilidade", relata.
Passo a passo para utilizar as bikes
O serviço pode ser acessado pelos aplicativos Bike Vitória ou BikES (disponíveis na Play Store ou App Store). Depois disso de baixar o app, é só realizar o cadastro, escolher o tipo de passe e retirar a bicicleta diretamente em uma das estações.
É preciso lembrar que apenas as viagens dentro do limite de tempo regular de utilização (75 minutos) serão gratuitas.
Viagens gratuitas de bicicletas
Utilize os serviços de bicicletas compartilhadas sem custo no próximo domingo (10).
10/05/2026 (Domingo)
Dia inteiro
Vitória, Vila Velha e Serra
Aplicativos Bike Vitória e BikES