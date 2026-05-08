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Bikes compartilhadas serão de graça no Dia das Mães em Vitória, Serra e Vila Veha

Os sistemas BikES e Bike Vitória vão oferecer viagens sem custo durante todo o domingo (10); entenda como vai funcionar

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 17:52

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

08 mai 2026 às 17:52

Para celebrar o Dia das Mães, no próximo domingo (10), os sistemas de bicicletas compartilhadas Bike Vitória e BikES vão oferecer viagens gratuitas para usuários de Vitória, Vila Velha e Serra. São mais de 30 estações e centenas de bikes disponíveis, incluindo modelos infantis, para o lazer de moradores e turistas.


A gratuidade será válida durante todo o dia. Os serviços vão permitir viagens de até 75 minutos por trajeto, com intervalo de 10 minutos para a retirada de outra bicicleta.

Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Moradores e turistas poderão utilizar as bicicletas compartilhadas por até 75 minutos sem pagar nada.
 André Sobral/PMV

De acordo com o diretor comercial da Serttel, Israel Leite, a iniciativa oferece uma opção acessível para as famílias se divertirem juntas. 


O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, reforça a importância das viagens sem custo. "É uma oferta importante para as famílias e, em especial, para as mamães, o que valoriza o bem-estar, as paisagens e a mobilidade", relata.

Passo a passo para utilizar as bikes

O serviço pode ser acessado pelos aplicativos Bike Vitória ou BikES (disponíveis na Play Store ou App Store). Depois disso de baixar o app, é só realizar o cadastro, escolher o tipo de passe e retirar a bicicleta diretamente em uma das estações.


É preciso lembrar que apenas as viagens dentro do limite de tempo regular de utilização (75 minutos) serão gratuitas.

Para pedalar, basta baixar os aplicativos Bike Vitória ou BikES
Serttel

Viagens gratuitas de bicicletas

Utilize os serviços de bicicletas compartilhadas sem custo no próximo domingo (10).

10/05/2026 (Domingo)

Dia inteiro

Vitória, Vila Velha e Serra

Aplicativos Bike Vitória e BikES

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