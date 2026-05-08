Flamengo anuncia parceria com fabricante de café do Espírito Santo

O Flamengo anunciou, na noite desta sexta-feira (08), uma parceria com o Café Campeão, fundado em Cachoeiro de Itapemirim, uma das mais tradicionais marcas do Sul do Espírito Santo. Os capixabas passam a ser um parceiro do rubro-negro e desenvolverão uma linha específica de produtos. Clube e empresa estão de olho nos cerca de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil.



"O projeto nasce com o objetivo de estar presente nos lares brasileiros, reunindo qualidade e acessibilidade para diferentes perfis de público. Com esse movimento, o Flamengo avança em sua estratégia de atuação no mercado de consumo", informa o Flamengo em nota divulgada há pouco.



O Café Campeão, fundado em 1941, passou por uma recente ampliação. No começo de 2025, a companhia comprou a marca Café Frade e levou toda a linha de moagem e torrefação para Rio Novo do Sul, atingindo uma capacidade de 280 toneladas por mês. Como toda a linha rubro-negra será produzida no Estado, se o projeto com o Flamengo der certo, logo toda a capacidade estará tomada.