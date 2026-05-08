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Coluna Abdo Filho

Flamengo anuncia parceria com fabricante de café do Espírito Santo

Os capixabas passam a ser um parceiro do rubro-negro e desenvolverão uma linha específica de produtos

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 19:00

Públicado em 

08 mai 2026 às 19:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Arrascaeta, jogador do Flamengo
Arrascaeta, jogador do Flamengo Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo anunciou, na noite desta sexta-feira (08), uma parceria com o Café Campeão, fundado em Cachoeiro de Itapemirim, uma das mais tradicionais marcas do Sul do Espírito Santo. Os capixabas passam a ser um parceiro do rubro-negro e desenvolverão uma linha específica de produtos. Clube e empresa estão de olho nos cerca de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil.

"O projeto nasce com o objetivo de estar presente nos lares brasileiros, reunindo qualidade e acessibilidade para diferentes perfis de público. Com esse movimento, o Flamengo avança em sua estratégia de atuação no mercado de consumo", informa o Flamengo em nota divulgada há pouco.

O Café Campeão, fundado em 1941, passou por uma recente ampliação. No começo de 2025, a companhia comprou a marca Café Frade e levou toda a linha de moagem e torrefação para Rio Novo do Sul, atingindo uma capacidade de 280 toneladas por mês. Como toda a linha rubro-negra será produzida no Estado, se o projeto com o Flamengo der certo, logo toda a capacidade estará tomada.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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