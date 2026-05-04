Grupo europeu assume esgoto de oito cidades do Espírito Santo

A multinacional espanhola Acciona assumiu, nesta segunda-feira (04), a operação de esgotamento sanitário de oito municípios capixabas: Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana. A companhia venceu o leilão realizado pela Cesan em junho do ano passado, na Bolsa de Valores de São Paulo, e estará à frente dos trabalhos pelos próximos 23 anos. No geral, o aporte será de R$ 1,789 bilhão, sendo R$ 399,6 milhões em expansão de rede e novas estruturas e R$ 1,39 bilhão na operação em si. A meta é ter 90% de esgoto tratado até 2030, como prevê o Marco do Saneamento.



Assim, todos os municípios que têm contrato de concessão com a Cesan (são 46) passam a ter o serviço de esgoto prestado por empresas privadas. A Acciona responde por Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana, a Aegea é a responsável por Vila Velha, Serra e Cariacica e as demais 35 cidades, entre elas Vitória, estão, desde o mês passado, sob a responsabilidade da também espanhola GS Inima. Das outras 32 prefeituras que não têm contrato com a estatal capixaba do saneamento, uma tem serviço privado (Cachoeiro), sete possuem contratos precários com a própria Cesan (não foram renovados na última rodada e se encontram em situação precária) e 24 têm empresas municipais de água e esgoto.



A Acciona, especializada em grandes obras e concessões de infraestrutura e saneamento, está no Brasil há quase 30 anos.