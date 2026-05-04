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Coluna Abdo Filho

Grupo europeu assume esgoto de oito cidades do Espírito Santo

A Acciona venceu o leilão realizado pela Cesan em junho do ano passado, na Bolsa de Valores de São Paulo, e estará à frente dos trabalhos pelos próximos 23 anos. No geral, o aporte será de R$ 1,789 bilhão

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 14:21

Públicado em 

04 mai 2026 às 14:21
Abdo Filho

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Abdo Filho

Cesan prevê obras de ampliação de rede de esgoto em Cariacica e Viana
Operários de empreiteira da Cesan fazem obra na Grande Vitória Divulgação

A multinacional espanhola Acciona assumiu, nesta segunda-feira (04), a operação de esgotamento sanitário de oito municípios capixabas: Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana. A companhia venceu o leilão realizado pela Cesan em junho do ano passado, na Bolsa de Valores de São Paulo, e estará à frente dos trabalhos pelos próximos 23 anos. No geral, o aporte será de R$ 1,789 bilhão, sendo R$ 399,6 milhões em expansão de rede e novas estruturas e R$ 1,39 bilhão na operação em si. A meta é ter 90% de esgoto tratado até 2030, como prevê o Marco do Saneamento.

Assim, todos os municípios que têm contrato de concessão com a Cesan (são 46) passam a ter o serviço de esgoto prestado por empresas privadas. A Acciona responde por Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Irupi, Iúna e Viana, a Aegea é a responsável por Vila Velha, Serra e Cariacica e as demais 35 cidades, entre elas Vitória, estão, desde o mês passado, sob a responsabilidade da também espanhola GS Inima. Das outras 32 prefeituras que não têm contrato com a estatal capixaba do saneamento, uma tem serviço privado (Cachoeiro), sete possuem contratos precários com a própria Cesan (não foram renovados na última rodada e se encontram em situação precária) e 24 têm empresas municipais de água e esgoto.

A Acciona, especializada em grandes obras e concessões de infraestrutura e saneamento, está no Brasil há quase 30 anos.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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