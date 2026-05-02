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Coluna Abdo Filho

"O ES é fundamental no reposicionamento da Vale", afirma presidente da companhia

Gustavo Pimenta esteve em Vitória para a comemoração dos 60 anos do Porto de Tubarão e deu uma entrevista exclusiva para a coluna

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 03:00

Públicado em 

02 mai 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Gustavo Pimenta, presidente da Vale, fala na comemoração dos 60 anos do Complexo de Tubarão Divulgação/Cacá Lima

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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