Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

A Vale deve investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no Espírito Santo, em projetos de gestão hídrica, modernização de instalações e substituição de equipamentos. Os recursos incluem atualização operacional, digitalização, uso de inteligência artificial, ganhos logísticos e iniciativas de descarbonização.





A informação foi dada pelo presidente da mineradora, Gustavo Pimenta, durante as comemorações dos 60 anos da Unidade Tubarão. Segundo o executivo, o Porto de Tubarão continuará sendo um dos ativos mais estratégicos da Vale.





“Há muita coisa a ser feita para que o porto seja cada vez mais moderno e eficiente, além de ampliar nossa capacidade de movimentação de volumes aqui. Provavelmente, somos hoje a companhia com a logística mais eficiente do mundo”, afirma Pimenta.





O presidente da mineradora também reforçou o papel estratégico do Espírito Santo na expansão da Vale e na nova agenda de crescimento da companhia.