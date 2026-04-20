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Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha

O contrato prevê intervenções estruturais e adequações para uso como equipamento cultural; obra deve durar 1 ano
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 14:57

Museu Vale Divulgação

O antigo Museu Vale, que fica no bairro Argolas, em Vila Velha, será restaurado e dará espaço ao novo Museu Ferroviário do Espírito Santo. A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para o início das obras acontece nesta quinta-feira (23), às 9h.


O projeto prevê a restauração e requalificação completa do conjunto arquitetônico e cultural do espaço, com intervenções estruturais e adequações necessárias para transformá-lo em um equipamento cultural moderno e acessível ao público. A proposta é preservar a memória ferroviária capixaba ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de uso do local.


De acordo com o contrato, estão previstas a presença de equipe técnica especializada, a adoção de normas de segurança e a realização de correções estruturais indispensáveis para garantir a preservação do local.


Para o secreário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, a iniciativa fortalece a cultura do município. 

A obra articula memória ferroviária e formação cultural. O espaço passa a operar como referência de acesso, produção e reconhecimento da identidade local

As obras acontecem após a mineradora Vale ceder o imóvel a Prefeitura, em maio de 2025. A obra deve custar cerca de R$ 2,5 milhões e o prazo é de 1 ano.

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