Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha

O antigo Museu Vale, que fica no bairro Argolas, em Vila Velha, será restaurado e dará espaço ao novo Museu Ferroviário do Espírito Santo. A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para o início das obras acontece nesta quinta-feira (23), às 9h.





O projeto prevê a restauração e requalificação completa do conjunto arquitetônico e cultural do espaço, com intervenções estruturais e adequações necessárias para transformá-lo em um equipamento cultural moderno e acessível ao público. A proposta é preservar a memória ferroviária capixaba ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de uso do local.





De acordo com o contrato, estão previstas a presença de equipe técnica especializada, a adoção de normas de segurança e a realização de correções estruturais indispensáveis para garantir a preservação do local.





Para o secreário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, a iniciativa fortalece a cultura do município.