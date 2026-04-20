Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Pura emoção! Roberto Carlos faz história e mantém a tradição que atravessa décadas ao celebrar mais uma data especial em sua cidade natal. Neste domingo (19), o artista subiu ao palco em Cachoeiro de Itapemirim para comemorar seus 85 anos com um show especial.
Como esperado, o rei abriu o espetáculo com a música "Emoções", causando comoção no público, estimado em mais de 7 mil pessoas. Ele ainda levou os fãs à loucura ao dizer que "Cachoeiro é a cidade mais linda do mundo".
A apresentação no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa reuniu fãs de diferentes gerações em uma noite marcada por emoção. No repertório, estava previsto sucessos que marcaram sua trajetória e embalaram o público, como "Detalhes" e "Como é Grande o Meu Amor por Você", além de outros clássicos acompanhados em coro pelos fãs.
Antes mesmo da entrada, fãs aguardavam emocionados o momento de ver o Rei bem de perto, no dia de seu aniversário. A Gilmara Dias, de Mimoso
do Sul, esteve em um show do cantor pela primeira vez: um presente do namorado. “Fiz aniversário dia 15 e esse é meu presente. Ele fez uma faixa para
mim. Roberto é meu amor”, disse a fã ao lado do namorado, Francisco Rodrigues.
Ícone da música brasileira, o cantor chegou ao Espírito Santo em meio a uma agenda internacional de apresentações. Neste ano, passou por turnê no exterior e deve retomar os compromissos fora do país nos próximos meses.
Natural da “Princesinha do Sul”, Roberto Carlos iniciou sua trajetória ainda criança, ao cantar em programas de rádio locais. Mais tarde, já no Rio de Janeiro, ganhou projeção nacional como um dos principais nomes da Jovem Guarda, movimento que marcou a música brasileira nos anos 1960. Desde então, construiu uma carreira consolidada, com sucessos, prêmios internacionais e milhões de discos vendidos.
A abertura dos portões aconteceu às 18h. A última vez que o cantor comemorou a data na sua cidade natal foi em 2023, em uma apresentação no mesmo local e reuniu um público de mais de 6 mil pessoas.
O retorno à sua terra natal foi marcado por emoção do início ao fim. Durante toda a apresentação, o rei Roberto Carlos manteve uma relação próxima com o público, interagindo entre as canções e arrancando aplausos calorosos.
“Cachoeiro, para mim, é sem dúvida a cidade mais linda do mundo. Obrigado por esse carinho, desde que nasci aqui, não preciso dizer que isso faz tempo. 85 anos, né? Às vezes nem eu acredito”, brincou o artista, em tom descontraído.
Além de emocionar a plateia, Roberto se comoveu ao final de "Meu Pequeno Cachoeiro'', levando o público junto em um momento de forte conexão afetiva com suas origens. Outro ponto alto foi "Nossa Senhora", cantada em coro do começo ao fim, assim como "Mulher de 40".
No encerramento, quando os fãs puderam se aproximar do palco, o cantor embalou a multidão com "Esse cara sou eu" e "Jesus Cristo". Durante o tradicional “parabéns”, Roberto ainda distribuiu fatias do bolo entre os músicos e alguns fãs que estavam na beira do palco. Fechando a noite, o cantor beijou e distribuiu as tradicionais rosas vermelhas e brancas ao público.