Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Pura emoção! Roberto Carlos faz história e mantém a tradição que atravessa décadas ao celebrar mais uma data especial em sua cidade natal. Neste domingo (19), o artista subiu ao palco em Cachoeiro de Itapemirim para comemorar seus 85 anos com um show especial.





Como esperado, o rei abriu o espetáculo com a música "Emoções", causando comoção no público, estimado em mais de 7 mil pessoas. Ele ainda levou os fãs à loucura ao dizer que "Cachoeiro é a cidade mais linda do mundo".





A apresentação no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa reuniu fãs de diferentes gerações em uma noite marcada por emoção. No repertório, estava previsto sucessos que marcaram sua trajetória e embalaram o público, como "Detalhes" e "Como é Grande o Meu Amor por Você", além de outros clássicos acompanhados em coro pelos fãs.





Antes mesmo da entrada, fãs aguardavam emocionados o momento de ver o Rei bem de perto, no dia de seu aniversário. A Gilmara Dias, de Mimoso do Sul, esteve em um show do cantor pela primeira vez: um presente do namorado. “Fiz aniversário dia 15 e esse é meu presente. Ele fez uma faixa para mim. Roberto é meu amor”, disse a fã ao lado do namorado, Francisco Rodrigues.



