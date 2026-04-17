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Leonel Ximenes

Conheça as músicas de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos 5 anos

Cantor faz 85 anos neste domingo e comemora com show em Cachoeiro

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 15:15

Públicado em 

17 abr 2026 às 15:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Roberto Carlos tem 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas Nestor Muller

Roberto Carlos, que comemora 85 anos de idade com um show em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (19), tem 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).


Para comemorar a data, o Ecad fez um estudo que aponta que “É preciso saber viver”, parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Além do horizonte”, também de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. Esta última é o destaque entre as canções mais regravadas do artista, com 111 gravações.


O ranking considera as músicas de Roberto tocadas no Brasil nos principais segmentos de execução pública: rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, Carnaval e festa junina.


Entre os intérpretes que mais gravaram as músicas do cantor capixaba estão Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo.

CANTOR TEM 150 MILHÕES DE CÓPIAS

Com mais de 70 álbuns lançados no Brasil e carreira consolidada internacionalmente, Roberto Carlos acumula mais de 150 milhões de cópias vendidas, centenas de discos de ouro e prêmios como o Grammy Latino. 


Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1941, iniciou a carreira ainda na infância em rádios locais e se tornou, nos anos 1960, um dos protagonistas da Jovem Guarda, movimento que marcou a música e o comportamento no país.


O show em Cachoeiro será realizado no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, às 20h, mas os portões estarão abertos a partir das 18h. Mais informações pelo site https://www.eventim.com.br/artist/roberto-carlos/.

AS MÚSICAS MAIS TOCADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS


  1. É preciso saber viver

  2. Além do horizonte

  3. Como é grande o meu amor por você

  4. Eu te amo, te amo, te amo

  5. Nossa Senhora

  6. Gatinha manhosa

  7. Detalhes

  8. Esse cara sou eu

  9. Emoções

  10. Sentado à beira do caminho


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Roberto Carlos Música Cachoeiro de Itapemirim Show Aniversário
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