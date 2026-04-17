Conheça as músicas de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos 5 anos

Roberto Carlos, que comemora 85 anos de idade com um show em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (19), tem 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).
Para comemorar a data, o Ecad fez um estudo que aponta que “É preciso saber viver”, parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Além do horizonte”, também de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. Esta última é o destaque entre as canções mais regravadas do artista, com 111 gravações.
O ranking considera as músicas de Roberto tocadas no Brasil nos principais segmentos de execução pública: rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, Carnaval e festa junina.
Entre os intérpretes que mais gravaram as músicas do cantor capixaba estão Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo.
CANTOR TEM 150 MILHÕES DE CÓPIAS
Com mais de 70 álbuns lançados no Brasil e carreira consolidada internacionalmente, Roberto Carlos acumula mais de 150 milhões de cópias vendidas, centenas de discos de ouro e prêmios como o Grammy Latino.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1941, iniciou a carreira ainda na infância em rádios locais e se tornou, nos anos 1960, um dos protagonistas da Jovem Guarda, movimento que marcou a música e o comportamento no país.
O show em Cachoeiro será realizado no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, às 20h, mas os portões estarão abertos a partir das 18h. Mais informações pelo site https://www.eventim.com.br/artist/roberto-carlos/.
AS MÚSICAS MAIS TOCADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
É preciso saber viver
Além do horizonte
Como é grande o meu amor por você
Eu te amo, te amo, te amo
Nossa Senhora
Gatinha manhosa
Detalhes
Esse cara sou eu
Emoções
Sentado à beira do caminho