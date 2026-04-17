Conheça as músicas de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos 5 anos

Roberto Carlos, que comemora 85 anos de idade com um show em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (19), tem 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).





Para comemorar a data, o Ecad fez um estudo que aponta que “É preciso saber viver”, parceria com Erasmo Carlos, lidera o ranking das músicas de sua autoria mais tocadas nos últimos cinco anos. Na sequência aparecem “Além do horizonte”, também de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, e “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. Esta última é o destaque entre as canções mais regravadas do artista, com 111 gravações.





O ranking considera as músicas de Roberto tocadas no Brasil nos principais segmentos de execução pública: rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, Carnaval e festa junina.





Entre os intérpretes que mais gravaram as músicas do cantor capixaba estão Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo.