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Leonel Ximenes

Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Estão disponíveis para arremate 130 unidades, incluindo um quadriciclo

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 12:12

Públicado em 

17 abr 2026 às 12:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículos disponíveis para leilão da PMES Polícia Militar do ES/Divulgação

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizará neste sábado (18), das 9h às 17h, o seu primeiro leilão deste ano de alienação de veículos. Ao todo, estão sendo disponibilizados 130 lotes, com unidades em diferentes condições de conservação. Pelas regras do leilão, os lances iniciais vão de R$ 2,8 mil a R$ 18 mil.


No certame poderão ser adquiridos veículos como motos Honda XRE 300, Yamaha Lander e XT 660R, carros como Spin, Duster, Palio Weekend e Fiesta, além de vans, Kombi, uma Bandeirante 1995 e até um quadriciclo Honda TRX 420.

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PO quadriciclo tem lance inicial de R$ 4,3 mil, mas o lance atual está no patamar de R$ 9,7 mil); o jipe Toyota Bandeirante, por sua vez, está cotado inicialmente em R$ 16,9 mil (o lance atual está em R$ 35,1 mil).


É o terceiro grande leilão da Polícia Militar do ES em pouco mais de um ano. Nos  certames anteriores, em janeiro e julho do ano passado, os veículos saíram com lances entre R$ 600 e R$ 33 mil.


Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (27) 3298-3603 e (27) 3298-3604. Todos os detalhes sobre os bens, condições de participação e edital do leilão estão disponíveis no site do leiloeiro: https://www.emleilao.com.br/eventos/leilao/84/leilao-de-130-veiculos-policia-militar-do-es.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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