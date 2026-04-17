Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizará neste sábado (18), das 9h às 17h, o seu primeiro leilão deste ano de alienação de veículos. Ao todo, estão sendo disponibilizados 130 lotes, com unidades em diferentes condições de conservação. Pelas regras do leilão, os lances iniciais vão de R$ 2,8 mil a R$ 18 mil.





No certame poderão ser adquiridos veículos como motos Honda XRE 300, Yamaha Lander e XT 660R, carros como Spin, Duster, Palio Weekend e Fiesta, além de vans, Kombi, uma Bandeirante 1995 e até um quadriciclo Honda TRX 420.