Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Primeira edição da Modal Expo, realizada em 2025: projeção de negócios gerados ultrapassou R$ 65 milhões Crédito: Milanez & Milaneze/Divulgação

O Espírito Santo será palco de um dos principais encontros do setor logístico do país com a realização da Modal Expo 2026, que ocorrerá de 16 a 18 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

O evento, que chega à sua segunda edição, vai reunir empresas, especialistas e lideranças para debater tendências, desafios e oportunidades da cadeia logística, reforçando o posicionamento do estado como um hub estratégico no cenário nacional.

A programação inclui palestras, fóruns, rodadas de negócios e debates, abordando temas como investimentos, inovação, tecnologia, eficiência operacional e práticas ESG. As inscrições para participação serão abertas em breve. De acordo com o diretor da feira, Marcos Milaneze, o evento tem como objetivo fomentar negócios, estimular conexões e ampliar o debate sobre o desenvolvimento do setor, com foco em transporte, distribuição, infraestrutura e comércio exterior.

A escolha do Estado como sede do evento está diretamente ligada ao potencial logístico do Espírito Santo, que vem se consolidando como um dos principais hubs do Brasil. Esse posicionamento é resultado de uma combinação de fatores, como localização estratégica, infraestrutura portuária robusta e um ambiente competitivo de incentivos fiscais.

O Espírito Santo ocupa posição de destaque na movimentação de cargas portuárias, reforçando sua relevância na infraestrutura logística brasileira. Outro indicador que evidencia essa vocação é a integração ao comércio global: a corrente de comércio (exportações + importações) representa aproximadamente 60% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, percentual quase o dobro da média nacional, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

PAPEL DE DESTAQUE DO ES

O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar de Lima Acosta, destaca que o estado apresenta um alto grau de abertura econômica, indicador que mede a relação entre a corrente de comércio exterior e o Produto Interno Bruto (PIB). Esse índice já representa cerca de 52,7% da atividade econômica do estado, evidenciando a forte inserção capixaba no mercado internacional.

“A integração entre os diferentes elos da cadeia é fundamental para o crescimento do setor e a Modal Expo cria um ambiente estratégico para isso. O Estado vem se consolidando como um importante corredor logístico e o evento amplia conexões e oportunidades de negócios”, afirma Sidemar.

Já o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades), Idalberto Luiz Moro, a Modal Expo traduz, na prática, a vocação do Espírito Santo como um dos principais hubs logísticos do Brasil.

“Quando reunimos comércio exterior, transporte e o atacado distribuidor, que é responsável por conectar indústrias, varejo e consumidores, estamos falando de uma engrenagem essencial para o funcionamento da economia. O Espírito Santo tem tudo para continuar se destacando no país", disse Moro.

Nesse cenário, o setor de transportes também é um elo essencial para a eficiência operacional. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares), Luiz Alberto Teixeira, o evento é uma oportunidade para discutir soluções e avanços para o setor, reunindo os principais players do mercado.

"O transporte rodoviário é responsável por mais de 60% da movimentação de cargas no Brasil. No Espírito Santo, essa relevância se soma a um ambiente cada vez mais integrado aos portos e ao comércio exterior. Nossa movimentação portuária supera os 137 milhões de toneladas", destaca Teixeira.

NÚMERO ROBUSTOS

A primeira edição da Modal Expo, realizada em 2025, registrou números que reforçam a relevância do evento, consolidando-se como um dos principais ambientes de networking e geração de oportunidades do setor. Ao longo de três dias, reuniu mais de 7 mil visitantes, com participação de representantes de 22 Estados brasileiros.

A projeção de negócios gerados ultrapassou R$ 65 milhões. O evento também contou com mais de 100 marcas expositoras, cerca de 74 painelistas e uma programação que somou 72 horas de conteúdo.