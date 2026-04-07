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Leonel Ximenes

50 anos na BR 101: posto de combustível faz história no ES

Empresa é comandada até hoje pelo seu fundador, que tem quase 80 anos de idade

Públicado em 

07 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Posto Carreteiro está localizado no km 12 da BR 101 Norte, em Pedro Canário
O Posto Carreteiro está localizado no km 12 da BR 101 Norte, em Pedro Canário Crédito: Henrique Brook
Nesta sexta (10), quem for abastecer seu veículo ou utilizar os serviços do Posto Carreteiro, em Pedro Canário, talvez não saiba, mas estará contribuindo para fazer história: nesse dia, o posto estará completando 50 anos de inauguração.
Localizado no km 12 da BR 101 Norte, o Carreteiro foi fundado em 10 de abril de 1976 pelo empresário Márcio Salgado, quando ele tinha apenas 29 anos de idade. Às vésperas de completar 80 anos, em maio, ele até hoje está na ativa, comandando o posto.
“Comecei vendendo pirulitos feitos pela minha mãe, depois fui engraxate, padeiro, técnico em contabilidade, vendedor de ações e livros, frentista, comerciante e produtor rural”, enumera seu Márcio.

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Antes de ser dono de posto, entretanto, Márcio Salgado teve que “ralar” na atividade, desde funções mais simples, na pista, até a gerência. “Depois de tantas experiências, não imaginava que a de frentista me levaria ao que eu sou hoje. Como sempre adorei vender, foi com muito empenho e dedicação que alcancei o cargo de gerente”, lembra.
Os caminhoneiros são os maiores clientes do posto
Os caminhoneiros são os maiores clientes do posto Crédito: Henrique Brook
Estava aberto o caminho para novos desafios para o empresário, que resolveu arriscar. “Depois que me tornei gerente, pensei: ‘por que não tem meu próprio posto?’. Foram 22 anos de malabarismo para fazer dinheiro sem tê-lo e consegui, graças a Deus, um grande apoio da Petrobras e de muitos amigos. E hoje somos referência em posto de estrada”, comemora Salgado.

O PERFIL DOS FREQUENTADORES

O posto tem 35 funcionários e está distante a 16 quilômetros da divisa com o Estado da Bahia, por isso recebe muitos turistas - inclusive estrangeiros - que estão de passagem, mas também proprietários rurais da região e, principalmente, caminhoneiros.
Letícia Salgado, filha do proprietário do posto, diz que pessoas famosas já passaram pelo Carreteiro. Entre eles o ator Jackson Antunes, Marcos Palmeira, Douglas Silva, Rafael Vitti e Henri Castelli, o cantor Silvano Salles e o vereador Thammy Gretchen (filho da cantora Gretchen).
Mas nestes 50 anos, nem tudo foi festa. Letícia conta que o posto enfrentou grandes dificuldades financeiras em alguns momentos, entre eles, dois choques de petróleo e a proibição de funcionamento aos domingos, restrição que não existe mais há muitos anos. “O posto quase quebrou por três vezes, mas apareceram pessoas que emprestaram dinheiro”, conta.
Para comemorar o cinquentenário, o Posto Carreteiro está promovendo uma semana especial de atividades, que começou nesta segunda (6) e vai até sexta (10), o dia do aniversário. Na programação, música ao vivo, água de coco, corte de cabelo e medição de pressão grátis, atividades com nutricionista e educador físico, missa e distribuição de brindes. Além de uma homenagem especial aos funcionários com ⁠10, 13, 17, 37 e 49 anos de casa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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