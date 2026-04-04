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Leonel Ximenes

Pela 1ª vez, Festa da Penha terá espetáculo com 150 drones

Show com as aeronaves não tripuladas vão formar imagens em homenagem ao evento e à cultura capixaba

Públicado em 

04 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ilustração do artista Climacio Charille feita a convite da Vale para a Festa da Penha
Ilustração do artista Climacio Charille feita a convite da Vale para a Festa da Penha Crédito: Divulgação
A 456ª edição da Festa da Penha, que começa neste domingo (5) com o oitavário e vai até o dia 13 de abril, terá uma novidade neste ano: um show de 150 drones na Prainha, em Vila Velha. As pequenas aeronaves não tripuladas vão formar imagens em homenagem à festa da padroeira do Espírito Santo e à cultura capixaba no sábado (11), no mesmo dia da Romaria dos Homens, em horário a ser definido.
O espetáculo será oferecido pela Vale, uma das patrocinadoras do evento. A programação inclui a tradicional projeção mapeada na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, que transforma a arquitetura do templo em uma grande tela a céu aberto.
Esta edição também ganha um olhar artístico com a criação de uma ilustração inédita assinada pelo ilustrador capixaba Climacio Charille, desenvolvida a convite da Vale e inspirada na simbologia e na atmosfera da festa. A obra estampará lenços distribuídos aos fiéis e será projetada na Igreja Nossa Senhora do Rosário, reforçando o diálogo entre arte contemporânea e tradição.

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A música também integra a programação cultural com apresentações da Orquestra Jovem Vale Música nos dias 12 e 13 de abril. Sob regência do maestro Lucas Anizio, 15 integrantes interpretam clássicos do cancioneiro brasileiro, como “Lamento Sertanejo”, “Tenho Sede”, “Dia Branco”, “Anunciação”, “La Belle de Jour” e “Puxada de Rede”.
Sancionada pelo presidente Lula (PT) como manifestação da cultura nacional, a Festa da Penha tem como tema neste um trecho da oração de São Francisco de Assis - “Fazei de nós instrumentos da paz”.

ATRAÇÕES DA FESTA DA PENHA

  • 11, 12 e 13/4 (18h) - Projeção mapeada na Igreja Nossa Senhora do Rosário
  • 11/4 - Show de drones na Prainha
  • 12 e 13/4 (18h) – Apresentações do Vale Música

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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