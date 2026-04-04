Pela 1ª vez, Festa da Penha terá espetáculo com 150 drones

A 456ª edição da Festa da Penha
, que começa neste domingo (5) com o oitavário e vai até o dia 13 de abril, terá uma novidade neste ano: um show de 150 drones na Prainha, em Vila Velha. As pequenas aeronaves não tripuladas vão formar imagens em homenagem à festa da padroeira do Espírito Santo e à cultura capixaba no sábado (11), no mesmo dia da Romaria dos Homens, em horário a ser definido.
O espetáculo será oferecido pela Vale, uma das patrocinadoras do evento. A programação inclui a tradicional projeção mapeada na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, que transforma a arquitetura do templo em uma grande tela a céu aberto.
Esta edição também ganha um olhar artístico com a criação de uma ilustração inédita assinada pelo ilustrador capixaba Climacio Charille, desenvolvida a convite da Vale e inspirada na simbologia e na atmosfera da festa. A obra estampará lenços distribuídos aos fiéis e será projetada na Igreja Nossa Senhora do Rosário, reforçando o diálogo entre arte contemporânea e tradição.
A música também integra a programação cultural com apresentações da Orquestra Jovem Vale Música nos dias 12 e 13 de abril. Sob regência do maestro Lucas Anizio, 15 integrantes interpretam clássicos do cancioneiro brasileiro, como “Lamento Sertanejo”, “Tenho Sede”, “Dia Branco”, “Anunciação”, “La Belle de Jour” e “Puxada de Rede”.