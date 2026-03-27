Leonel Ximenes
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O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Em Vitória há 47 anos, tradicional loja Celga anuncia seu futuro

Imóvel onde funciona o armarinho, na Praia do Canto, foi arrematado em leilão no começo de março

Vitória
Publicado em 27/03/2026 às 15h39
O armarinho Celga foi fundado há 47 anos
O armarinho Celga ainda está atendendo na Rua Aleixo Neto, na Praia do Canto. Crédito: Vitor Jubini

Depois de ver sua sede, na Praia do Canto, arrematada por R$ 10,1 milhões em um leilão realizado no começo deste mês, a Celga Armarinhos não vai fechar. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27), nas redes sociais da loja fundada há 47 anos em Vitória.

A empresa, que ainda está atendendo na Rua Aleixo Neto 434, informou que vai continuar suas atividades comerciais, sob nova gestão, em um endereço que será anunciado brevemente. A loja anunciou também que está fazendo, simultaneamente, reposição e “queimão” do estoque.

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O edifício onde funciona a Celga foi vendido no dia 2 de março, após uma intensa disputa que contou com 80 lances. Avaliado inicialmente em R$ 12 milhões, o imóvel teve lance inicial de R$ 6 milhões e, após a sequência de ofertas ao longo do leilão, foi arrematado por R$ 10,1 milhões.

O aviso da Celga nas redes sociais
O aviso da Celga nas redes sociais. Crédito: Instagram

O edifício “Celga Cruz”, distribuído em três pavimentos, tem área total construída de 715,60 m². A empresa foi fundada há 47 anos pelo empresário Paulo Celga, que morreu em 4 de fevereiro de 2018. A mulher dele, Márcia Celga, que também administrava a loja, morreu aos 67 anos, em 31 de dezembro de 2023, véspera de Ano-novo.

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