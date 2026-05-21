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Dicas para leitura

10 opções de livros curtos para quem quer voltar a ler

Listamos 10 obras de poucas páginas para quem quer incluir a leitura na rotina novamente

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 15:23

Públicado em 

21 mai 2026 às 15:23
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Quer retomar o hábito da leitura? conheça 10 livros curtos para lhe ajudar. Fonte: Canva


Perder o hábito de ler é mais comum do que se imagina, mas retomar pode ser mais fácil do que parece. O segredo está em começar com obras que prendam a atenção e não exijam um investimento de tempo gigantesco. Livros curtos são a porta de entrada perfeita para reacender a paixão pela leitura. Por isso, selecionamos 10 obras que são verdadeiros convites para se aprofundar em histórias incríveis sem se sentir sobrecarregado. Pois então, se prepare para relembrar o prazer de virar páginas.


A Metamorfose (Franz Kafka)

Um clássico da literatura universal, "A Metamorfose" é uma obra-prima intrigante para qualquer leitor. O livro conta a história de Gregor Samsa, que acorda transformado em um inseto gigante, sendo uma simbologia sobre a alienação e a condição humana. Sua leitura é rápida, mas a reflexão que provoca é muito profunda.

A Metamorfose: DIE VERWANDLUNG

A Metamorfose: DIE VERWANDLUNG

A Hora da Estrela (Clarice Lispector)

A autora Clarice Lispector nos presenteia com a melancólica e profunda história de Macabéa, uma datilógrafa nordestina vivendo no Rio de Janeiro. "A Hora da Estrela" é um livro curto, mas de uma intensidade curiosa, que explora a solidão, a identidade e a busca por um sentido na vida.

A hora da estrela: Edição comemorativa

A hora da estrela: Edição comemorativa

O Pequeno Príncipe (Antoine de Saint-Exupéry)

Mais do que um livro infantil, "O Pequeno Príncipe" é uma fábula filosófica que encanta leitores de todas as idades. A história conta sobre a jornada de um pequeno príncipe por diferentes planetas, em busca de respostas sobre a vida e o amor. Suas poucas páginas escondem uma sabedoria imensa, ideal para quem busca inspiração e uma reflexão de um novo olhar sobre o mundo.


O Pequeno Príncipe (Original)

O Pequeno Príncipe (Original)

O Velho e o Mar (Ernest Hemingway)

"O Velho e o Mar" é um conto épico sobre a luta de um velho pescador contra um gigantesco marlim. Hemingway entrega uma narrativa sobre perseverança, dignidade e a relação do homem com a natureza. É uma leitura que prende do início ao fim, mostrando que grandes histórias não precisam de muitas páginas para serem marcantes.

O velho e o mar - Capa Comum

O velho e o mar - Capa Comum

A Revolução dos Bichos (George Orwell)

Uma sátira política atemporal, "A Revolução dos Bichos" narra a história de animais que se rebelam contra seus opressores humanos. O objetivo de George Orwell era construir uma crítica contundente aos regimes totalitários. É um livro curto, mas com uma mensagem impactante e relevante, perfeito para quem aprecia ficção com conteúdo social.

A revolução dos bichos

A revolução dos bichos

Ensaio Sobre a Cegueira (José Saramago)

Saramago insere o leitor em uma epidemia de cegueira branca que assola uma cidade, revelando o pior e o melhor da natureza humana. "Ensaio Sobre a Cegueira" é uma obra densa, mas a narrativa fluida e a ausência de nomes próprios tornam a leitura uma experiência envolvente, sendo um convite à reflexão sobre a moralidade e a sociedade.

Ensaio sobre a cegueira (Nova edição)

Ensaio sobre a cegueira (Nova edição)

O Estrangeiro (Albert Camus)

O livro apresenta Meursault, um homem indiferente à vida e às convenções sociais. O autor explora o absurdo da existência humana em uma narrativa seca e direta. É um livro que provoca e desafia o leitor, sendo ideal para quem busca uma leitura instigante e que foge do convencional.

O estrangeiro

O estrangeiro

Coraline (Neil Gaiman)

Para os amantes de fantasia e suspense, ler "Coraline" é como encontrar um diamante. A história de uma menina que descobre um mundo "melhor" atrás de uma porta secreta, mas que esconde segredos sombrios. A obra cria uma atmosfera mágica e aterrorizante em poucas páginas, garantindo uma leitura cativante.

Coraline: Acompanha marcador de páginas especial

Coraline: Acompanha marcador de páginas especial

O Diário de Anne Frank (Anne Frank)

Um testemunho real e emocionante, "O Diário de Anne Frank" narra a vida de uma adolescente judia escondida durante a Segunda Guerra Mundial. É uma leitura essencial, que nos conecta com a história e a resiliência humana de forma profunda e tocante.

O diário de Anne Frank (edição oficial)

O diário de Anne Frank (edição oficial)

O Conto da Aia (Margaret Atwood)

Sendo o mais longo da lista, "O Conto da Aia" apresenta a história de uma sociedade teocrática onde as mulheres são subjugadas é um alerta poderoso sobre os perigos do extremismo. A escrita da autora é envolvente, trazendo uma trama perturbadora e relevante, essencial para quem busca uma ficção que cause reflexões após a leitura.

O conto da aia

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