Sabia que o autor de O Pequeno Príncipe já visitou Vitória?

O escritor Antoine de Saint-Exupéry também era um grande piloto e apaixonado por aviação Crédito: Reprodução / Arquivo Aeropostale

Antes de tornar-se escritor de sucesso, o francês Antoine de Saint-Exupéry foi um bravo piloto da Companie Generale Aeropostale, empresa francesa de transporte de correspondência. De suas viagens por diversos lugares do mundo e até de seus revés, como um pouso forçado em meio ao deserto, o piloto reuniria histórias para futuramente encantar o mundo com sua principal obra: O Pequeno Príncipe.

Mas será que entre as experiências contadas no livro, alguma inspiração acometeu Exupéry em Vitória? Os relatos são poucos e se perdem na história, mas a companhia para a qual o piloto trabalhava fundou um escritório na capital do Espírito Santo e há memórias do escritor em terras capixabas.

Um dos que contou sobre a visita histórica foi Orlando Antenor Guimarães, um dos fundadores do Aeroclube do Espírito Santo, cujo pai, Antenor Guimarães, era grande empresário local em meados de 1930. Saint-Exupéry estaria vindo do Pará e, como não havia hotéis que pudessem hospedar o piloto, ele teria dormido na casa do empresário. O relato consta no livro Aeroclube do Espírito Santo - 1939-2015 - 75 anos de história, de Alfredo Cesar da Silva.

Mapa mostra o itinerário da Aeropostale, cruzando o Atlântico e passando por diversas cidades litorâneas brasileiras (inclusive Vitória) rumo ao Sul Crédito: Reprodução / Arquivo Aeropostale

Outro que revelou ter tido contato com o escritor foi Fernando Osório, que trabalhava no abastecimento de aeronaves na década de 30. Ele foi entrevistado pelo jornal A Gazeta em junho de 1982 e contou a história:

"Eu trabalhava na Standard Oil (que depois se tornaria a Esso) e nós é que abastecíamos os aviões. Ai meu chefe me pediu um dia que, por favor, fosse lá para abastecer um avião que iria chegar do Pará. Um avião de um piloto francês, e que não tinha ninguém para ir. Acho que era um feriado. Então eu fui. Cheguei lá, entrei no avião dele, ele tinha um jacaré lá dentro. Esses estrangeiros gostam dessas coisas. E só depois é que fui saber que se tratava do famoso piloto", relatou.

VISITA PROVÁVEL

Apesar dos escassos relatos, a visita é totalmente possível se considerarmos a presença de um escritório da empresa e as rotas desempenhadas pelos aviões da Aeropostale. Partindo de Vitória, havia duas rotas, uma partindo para o Norte e outra partindo para o Sul.

Notícia do Diário da Manhã de 02 de março de 1928, sobre a inauguração de um escritório da Aeropostale em Vitória Crédito: Reprodução

Para o Norte, os aviões seguiam para Caravelas, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Africa Ocidental, Marrocos e em seguida para a Europa. Já do Sul, o caminho era Rio, Santos, Florianópolis, Porto Alegre, Pelotas, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile.

Relatos de jornais de Vitória mostravam o entusiasmo da sociedade por conta da aproximação da capital capixaba com diversos outros centros promovida pelo serviço de carga postal.

Faziam parte do time de pilotos, além de Exupéry, os franceses Reine, Guillaumet e Mermoz. Juntos, eram considerados verdadeiros herois da aviação, tanto pelo pioneirismo quanto pelos riscos que corriam ao atravessar grandes distâncias em pequenas aeronaves.

Saint-Exupéry e Guillaumet posam em frente a um Late 28 usado pela Aeropostale Crédito: Reprodução / Arquivo Aeropostale

O AVIÃO E AS VIAGENS DE "ZÉ PERRY"

A passagem do piloto-escritor por Vitória não teve tanta documentação quanto gostaríamos, mas as viagens de Exupéry pelo Brasil foram notórias. Uma das visitas mais documentadas ocorreu em Florianópolis, onde Exupéry conviveu com pescadores e moradores comuns da ilha. Devido à dificuldade de pronúncia do nome francês, os nativos passaram a chamá-lo de "Zé Perri". O nome acabou pegando.

O avião usado pelo piloto era um Late 28, munido de motor Hispano Suiza de 600HP, que atingia uma velocidade de cruzeiro de 195 km/h. Uma viagem de trem de Vitória ao Rio levava 20 horas. De navio, levava 18 horas. O avião cruzava o mesmo destino em 3 horas.

Um sobrinho de Exupéry, François dAgay, visitou Vitória em 2009, nas comemorações do ano do Brasil na França. Ele fazia uma viagem para conhecer os locais por onde o escritor passou enquanto piloto da empresa aérea. No entanto, como conta Sheila Dryzun, autora do livro "Antoine de Saint-Exupéry: a História de uma História" e pesquisadora da passagem do escritor pelo Brasil, poucos são os registros do autor em Vitória.

Portanto, o que resta a nós é imaginar se a nossa bela ilha possa ter inspirado de alguma maneira o autor de um dos livros mais cultuados do mundo. O que acham? (Com texto de Aglisson Lopes e Wing Costa)