Após ameaças, Dória rescinde contrato com São Paulo

Divulgação/São Paulo

O zagueiro Matheus Dória assinou na manhã desta quinta-feira (21) sua rescisão contratual com o São Paulo. Segundo apuração do UOL, o jogador recebeu ofensas e ameaças nas redes sociais nas últimas horas. Mensagens ofensivas também foram enviadas no perfil de seus familiares. O defensor ficou profundamente abalado com a situação e comunicou à diretoria o desejo de deixar o elenco.

Além disso, Dória também lida com uma questão de saúde de um membro da família, o que deixou o jogador ainda mais chateado pelo episódio. O acordo foi fechado em um modelo de rescisão amigável, com o zagueiro abrindo mão dos valores que teria a receber até o final do contrato, anteriormente válido até dezembro de 2026.

A diretoria do São Paulo ofereceu suporte a Dória e tentou convencê-lo a permanecer, mas o desejo foi inúmeras vezes repetido pelo jogador, que chegou a se despedir dos companheiros na noite da última quarta-feira (20).

Dória passou a ser alvo de críticas intensas da torcida após falhas em duas partidas recentes. No duelo contra o Fluminense, no Maracanã, um passe errado do zagueiro originou o gol da vitória da equipe carioca. Já na partida diante do Millonarios, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, errou um corte em um lance que terminou no gol de empate do time colombiano. Minutos depois, fez um pênalti que acabou desperdiçado por Contreras.

As atuações aumentaram a pressão sobre o jogador nas redes sociais. Segundo pessoas ouvidas pelo UOL, as críticas ultrapassaram o limite esportivo e evoluíram para ameaças direcionadas também aos familiares do zagueiro.