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Após ameaças, Dória rescinde contrato com São Paulo

Jogador passou a ser alvo de críticas intensas da torcida após falhas em partidas recentes

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 15:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2026 às 15:29
Dória, zagueiro ex-São Paulo
Divulgação/São Paulo
O zagueiro Matheus Dória assinou na manhã desta quinta-feira (21) sua rescisão contratual com o São Paulo. Segundo apuração do UOL, o jogador recebeu ofensas e ameaças nas redes sociais nas últimas horas. Mensagens ofensivas também foram enviadas no perfil de seus familiares. O defensor ficou profundamente abalado com a situação e comunicou à diretoria o desejo de deixar o elenco.
Além disso, Dória também lida com uma questão de saúde de um membro da família, o que deixou o jogador ainda mais chateado pelo episódio. O acordo foi fechado em um modelo de rescisão amigável, com o zagueiro abrindo mão dos valores que teria a receber até o final do contrato, anteriormente válido até dezembro de 2026.
A diretoria do São Paulo ofereceu suporte a Dória e tentou convencê-lo a permanecer, mas o desejo foi inúmeras vezes repetido pelo jogador, que chegou a se despedir dos companheiros na noite da última quarta-feira (20).
Dória passou a ser alvo de críticas intensas da torcida após falhas em duas partidas recentes. No duelo contra o Fluminense, no Maracanã, um passe errado do zagueiro originou o gol da vitória da equipe carioca. Já na partida diante do Millonarios, no Morumbis, pela Copa Sul-Americana, errou um corte em um lance que terminou no gol de empate do time colombiano. Minutos depois, fez um pênalti que acabou desperdiçado por Contreras.
As atuações aumentaram a pressão sobre o jogador nas redes sociais. Segundo pessoas ouvidas pelo UOL, as críticas ultrapassaram o limite esportivo e evoluíram para ameaças direcionadas também aos familiares do zagueiro.
"O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027. Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de quarta-feira (20), no SuperCT, o defensor procurou a Diretoria de Futebol e solicitou o seu desligamento do clube motivado por questões pessoais. Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva. Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato. O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento", disse o clube paulista em nota.

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