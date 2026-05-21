Vitória terá mudanças no trânsito para realização da Corrida do Gari

Mais uma corrida irá interditar ruas e avenidas de oito bairros da Grande São Pedro, em Vitória, no próximo sábado (23). Com um percurso de cinco quilômetros, as mudanças na região iniciarão às 15h30 e seguirão até as 17h30. A orientação da Guarda Municipal é de que os condutores evitem passar pela área, usando rotas alternativas pelo Centro da cidade.





Conforme a corporação, a Rodovia Serafim Derenzi, no sentido Santo Antônio, será bloqueada durante a Corrida do Gari, entre Resistência e a Rua Natalino de Freitas Neves (Rua da Feira) em São Pedro. Esta via também terá o tráfego suspenso para a passagem dos corredores até a orla. Vias que dão acesso ao local serão fechadas no mesmo período.





A Avenida Beira-Mar, em São Pedro, também terá o fluxo de veículos suspenso durante a prova, com previsão de liberação às 17h30.





Os bairros afetados serão:





Resistência;

Nova Palestina;

Conquista;

Santo André;

São José;

São Pedro;

Redenção;

Ilha das Caieiras.





A corporação finalizou pedindo para que os condutores respeitem os limites de velocidade e a sinalização. A região deve ser evitada pelos motoristas entre 16h e 17h.