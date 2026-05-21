Feirão automotivo reúne dez marcas e mais de 20 carros para teste-drive em Vitória

Neste final de semana, de 22 a 24 de maio, Vitória recebe a primeira edição do AutoFest, evento que reúne dez marcas do setor automotivo – entre concessionárias e empresas de serviços – no estacionamento do Shopping Vitória. Ao todo, mais de 20 carros estarão expostos e disponíveis para teste-drive durante o feirão, com condições especiais como taxa zero e bônus de até R$ 40 mil no seminovo.
A lista de modelos inclui nomes como Lexus RZ, Denza B5 (marca de luxo da BYD que ainda vai estrear loja no Estado), BYD Song Plus Premium, Atto 8, Dolphin SE, Toyota Yaris Cross; o novo Jeep Renegade com motorização híbrida leve, e a picape média da Ram, a Dakota, nas versões Warlock e Laramie. Além da exposição de veículos, o AutoFest conta ainda com espaço cultural e área kids. A entrada é gratuita.
O feirão é realizado pela Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, que engloba as concessionárias e os serviços que farão parte do evento. Operações do grupo com foco em serviços de seguro, seminovos e carros por assinatura também estarão presentes.
Veja a seguir os modelos e condições especiais que estarão disponíveis no feirão:
BYD
Os modelos da montadora chinesa que estarão disponíveis são o Song Plus Premium, a picape Shark, o Song Pro e os recém-lançados King Atto 8 e Dolphin SE. A divisão de luxo da BYD, a Denza, também será representada, com o B5.
Durante o evento, o SUV Song Plus Premium será oferecido com taxa zero e até R$ 40 mil de bônus no seminovo.
Toyota
Um dos principais lançamentos da Toyota, o Yaris Cross XR, vai estar disponível para teste-drive durante o evento e, para quem quiser comprar, terá parcelas a partir de R$ 990. Na versão de entrada, o modelo parte de R$ 151.990.
A Lexus, divisão de luxo da montadora japonesa, também tem três modelos disponíveis em exposição: NX350H, UX300H e RZ500e. O NX350H F-Sport 2026 pode ser adquirido com bônus de até R$ 30 mil no seminovo e IPVA 2026 grátis.
Jeep
Os modelos da Jeep que podem ser encontrados no evento são o novo Renegade 2027, o Compass e o Commander. O programa “Meu Compass Novo” oferece valorização do seminovo na troca e taxa zero em até 36 vezes.
RAM
As picapes Dakota Warlock, Dakota Laramie, Rampage Big Horn e Rampage Laramie estão confirmadas para o feirão. No caso da Dakota Warlock, há condições exclusivas para CNPJ e produtor rural, além de taxa zero em até 18 vezes ou bônus de até R$ 20 mil no seminovo.
Mercedes-Benz
A Mercedes será representada no evento pelo GLA 200 AMG Line e o GLB 220 AMG Line, que na versão 4MATIC tem bônus de R$ 33 mil na troca do seminovo ou 6% para CNPJ e produtor rural.
Experiência integrada
Além das concessionárias, outras marcas do Grupo Águia Branca também fazem parte do feirão, incluindo operações com foco em seguros, seminovos e veículos por assinatura.
A godrive, empresa do grupo voltada para carros por assinatura, está oferecendo o Toyota Corolla GLI por R$ 3.690 mensais no plano de 24 meses, além de 500 km extras grátis por mês. Já a Águia Branca Seminovos vai disponibilizar um Jeep Commander Overland T270 da linha 2025 com desconto, saindo de R$ 208.064 por R$ 184.990.
Para a head de Marketing e Inteligência de Mercado da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, Marília Ribeiro, o AutoFest representa um novo formato de relacionamento com o consumidor, ao integrar soluções financeiras e serviços dentro da jornada de compra.
“O objetivo é promover uma experiência integrada para o público e fomentar o mercado automotivo capixaba. O AutoFest movimenta não apenas o setor de veículos, mas também toda a cadeia de serviços e consumo envolvida em um evento desse porte. É um projeto estratégico para o grupo, especialmente em um ano simbólico, em que celebramos os 80 anos do Grupo Águia Branca”, afirma.
AutoFest
Feirão automotivo com dez marcas, teste-drive, condições especiais como taxa zero e bônus de até R$ 40 mil no seminovo.
22 a 24 de maio
Sexta a domingo
Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, no bairro Enseada do Suá, Vitória)
Entrada gratuita.