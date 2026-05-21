Feirão automotivo reúne dez marcas e mais de 20 carros para teste-drive em Vitória

Neste final de semana, de 22 a 24 de maio, Vitória recebe a primeira edição do AutoFest, evento que reúne dez marcas do setor automotivo – entre concessionárias e empresas de serviços – no estacionamento do Shopping Vitória. Ao todo, mais de 20 carros estarão expostos e disponíveis para teste-drive durante o feirão, com condições especiais como taxa zero e bônus de até R$ 40 mil no seminovo.





A lista de modelos inclui nomes como Lexus RZ, Denza B5 (marca de luxo da BYD que ainda vai estrear loja no Estado), BYD Song Plus Premium, Atto 8, Dolphin SE, Toyota Yaris Cross; o novo Jeep Renegade com motorização híbrida leve, e a picape média da Ram, a Dakota, nas versões Warlock e Laramie. Além da exposição de veículos, o AutoFest conta ainda com espaço cultural e área kids. A entrada é gratuita.





O feirão é realizado pela Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, que engloba as concessionárias e os serviços que farão parte do evento. Operações do grupo com foco em serviços de seguro, seminovos e carros por assinatura também estarão presentes.





Veja a seguir os modelos e condições especiais que estarão disponíveis no feirão: