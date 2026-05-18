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Nova intermediária

Nome Renault Niágara é confirmado e picape estreia no país em setembro

Modelo faz parte do plano estratégico que prevê 14 novos veículos para mercados fora da Europa; fabricação será na Argentina

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 14:06

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

18 mai 2026 às 14:06
Emblema traseiro identifica o nome do novo modelo estratégico para a América Latina.
Emblema traseiro identifica o nome do novo modelo estratégico para a América Latina Renaul/Divulgação

Outro segmento que está em alta, além dos SUVs compactos, é o das picapes intermediárias, que tem a Fiat Toro como campeã de vendas desde o seu lançamento. Agora é a vez da Renault entrar no jogo com a Niágara, cujo conceito foi apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em 2025.


A montadora francesa confirmou o nome da intermediária e já adiantou a data de sua chegada ao mercado, 10 de setembro, que é quando será revelada. O modelo integra o plano estratégico global futuREady, diretriz que estabelece o lançamento de 14 novos veículos fora do continente europeu até o ano de 2030. 


Com produção confirmada no complexo industrial de Córdoba, na Argentina, o novo modelo terá o mercado latino-americano como foco inicial e complementa a atual linha de produtos da fabricante francesa na região, posicionando-se ao lado dos recentes lançamentos Kardian e Boreal. 


Segundo a montadora, a estratégia é expandir a participação da marca no segmento de veículos comerciais leves e atender tanto o consumidor de varejo quanto o mercado corporativo de frotas. De acordo com o cronograma oficial da montadora, o início das vendas nos países da América Latina ocorrerá logo após a apresentação, antes do encerramento do segundo semestre de 2026.

Como será a nova picape

O visual do modelo definitivo baseia-se nas linhas gerais apresentadas pelo Niagara Concept, protótipo revelado pela marca em 2023. A proposta estética explora elementos visuais de robustez na carroceria, com foco na capacidade de rodagem em diferentes tipos de terreno e atividades ao ar livre. 


A nomenclatura escolhida, segundo a montadora, de origem ameríndia, faz alusão conceitual à força da água e à imensidão territorial para reforçar o posicionamento do veículo no segmento de utilitários.


A cabine foi projetada para combinar espaço interno e recursos tecnológicos voltados à conectividade e à usabilidade diária. A fabricante projeta a aplicação de soluções ergonômicas focadas no conforto dos ocupantes, alinhando a picape para o uso urbano cotidiano e para o transporte de cargas em viagens longas. 


Detalhes específicos sobre a lista completa de equipamentos de assistência à condução e conectividade não foram divulgados.

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