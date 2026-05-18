Nome Renault Niágara é confirmado e picape estreia no país em setembro

Outro segmento que está em alta, além dos SUVs compactos, é o das picapes intermediárias, que tem a Fiat Toro como campeã de vendas desde o seu lançamento. Agora é a vez da Renault entrar no jogo com a Niágara, cujo conceito foi apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em 2025.





A montadora francesa confirmou o nome da intermediária e já adiantou a data de sua chegada ao mercado, 10 de setembro, que é quando será revelada. O modelo integra o plano estratégico global futuREady, diretriz que estabelece o lançamento de 14 novos veículos fora do continente europeu até o ano de 2030.





Com produção confirmada no complexo industrial de Córdoba, na Argentina, o novo modelo terá o mercado latino-americano como foco inicial e complementa a atual linha de produtos da fabricante francesa na região, posicionando-se ao lado dos recentes lançamentos Kardian e Boreal.





Segundo a montadora, a estratégia é expandir a participação da marca no segmento de veículos comerciais leves e atender tanto o consumidor de varejo quanto o mercado corporativo de frotas. De acordo com o cronograma oficial da montadora, o início das vendas nos países da América Latina ocorrerá logo após a apresentação, antes do encerramento do segundo semestre de 2026.