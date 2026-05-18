Nome Renault Niágara é confirmado e picape estreia no país em setembro

Outro segmento que está em alta, além dos SUVs compactos, é o das picapes intermediárias, que tem a Fiat Toro como campeã de vendas desde o seu lançamento. Agora é a vez da Renault entrar no jogo com a Niágara, cujo conceito foi apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em 2025.
A montadora francesa confirmou o nome da intermediária e já adiantou a data de sua chegada ao mercado, 10 de setembro, que é quando será revelada. O modelo integra o plano estratégico global futuREady, diretriz que estabelece o lançamento de 14 novos veículos fora do continente europeu até o ano de 2030.
Com produção confirmada no complexo industrial de Córdoba, na Argentina, o novo modelo terá o mercado latino-americano como foco inicial e complementa a atual linha de produtos da fabricante francesa na região, posicionando-se ao lado dos recentes lançamentos Kardian e Boreal.
Segundo a montadora, a estratégia é expandir a participação da marca no segmento de veículos comerciais leves e atender tanto o consumidor de varejo quanto o mercado corporativo de frotas. De acordo com o cronograma oficial da montadora, o início das vendas nos países da América Latina ocorrerá logo após a apresentação, antes do encerramento do segundo semestre de 2026.
Como será a nova picape
O visual do modelo definitivo baseia-se nas linhas gerais apresentadas pelo Niagara Concept, protótipo revelado pela marca em 2023. A proposta estética explora elementos visuais de robustez na carroceria, com foco na capacidade de rodagem em diferentes tipos de terreno e atividades ao ar livre.
A nomenclatura escolhida, segundo a montadora, de origem ameríndia, faz alusão conceitual à força da água e à imensidão territorial para reforçar o posicionamento do veículo no segmento de utilitários.
A cabine foi projetada para combinar espaço interno e recursos tecnológicos voltados à conectividade e à usabilidade diária. A fabricante projeta a aplicação de soluções ergonômicas focadas no conforto dos ocupantes, alinhando a picape para o uso urbano cotidiano e para o transporte de cargas em viagens longas.
Detalhes específicos sobre a lista completa de equipamentos de assistência à condução e conectividade não foram divulgados.