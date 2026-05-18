Geovani teve passagem curta e polêmica pela política após deixar o futebol

Ao longo de mais de 20 anos de carreira no futebol, Geovani Silva colecionou vitórias e títulos, dentro e fora do Brasil. Morto nesta segunda-feira (18), aos 62 anos, o "Pequeno Príncipe" foi ídolo do Vasco, de clubes capixabas e até mesmo da Itália, onde jogou pelo Bologna, além de ter comemorado conquistas pela Seleção Brasileira. Porém, após deixar os gramados no começo dos anos 2000, o ex-jogador teve uma passagem curta e polêmica pela política, em um período marcado por denúncias, disputas judiciais, operações policiais e crise institucional na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).





Geovani foi eleito deputado estadual pelo PTB em 2002, com 19.572 votos. Logo no primeiro dia de mandato, em fevereiro de 2003, o ex-jogador protagonizou um dos episódios mais emblemáticos da história recente da Assembleia: a eleição para a presidência do Legislativo estadual que acabaria anulada pela Justiça.





Naquele momento, a Assembleia era alvo de investigações envolvendo parlamentares ligados ao então deputado estadual José Carlos Gratz, apontado como figura central de uma série de denúncias de corrupção e citado no relatório final da CPI do Narcotráfico como um dos líderes do crime organizado no Estado.