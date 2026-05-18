Ferraço decreta luto pela morte de Geovani: 'Levou o nome do ES para o mundo'

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), decretou luto oficial em função da morte do ex-jogador de futebol e ex-deputado estadual Geovani Silva, aos 62 anos. O comunicado de luto foi feito pelo chefe do Executivo, em publicação nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (18).





Ainda na postagem, Ferraço destaca que Giovani, eternizado como Pequeno Príncipe, além de ser considerado ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, também vestiu a camisa da Seleção Brasileira, "encantando gerações com seu futebol único".





"Geovani Silva levou o nome do nosso Espírito Santo para o mundo, com talento, genialidade e muita personalidade dentro de campo”, diz o governador.