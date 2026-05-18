Ferraço decreta luto pela morte de Geovani: 'Levou o nome do ES para o mundo'

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), decretou luto oficial em função da morte do ex-jogador de futebol e ex-deputado estadual Geovani Silva, aos 62 anos. O comunicado de luto foi feito pelo chefe do Executivo, em publicação nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (18).
Ainda na postagem, Ferraço destaca que Giovani, eternizado como Pequeno Príncipe, além de ser considerado ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, também vestiu a camisa da Seleção Brasileira, "encantando gerações com seu futebol único".
"Geovani Silva levou o nome do nosso Espírito Santo para o mundo, com talento, genialidade e muita personalidade dentro de campo”, diz o governador.
A morte de Geovani também foi lamentada por Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, onde o ex-jogador exerceu mandato de deputado entre 2002 e 2006.
"Iniciamos a semana com a triste notícia da partida do nosso eterno 'Pequeno Príncipe', Geovani Silva, craque que marcou gerações com a camisa do Vascão e escreveu seu nome na história do futebol brasileiro", publicou Marcelo Santos, também anunciando a decretação de luto oficial.
O ex-jogador teve morte confirmada nas primeiras horas desta segunda-feira, por seu filho. Nota divulgada por familiares de Geovani informa que ele foi vítima de parada cardiorespiratória.
“Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu”, diz o comunicado.