Caso “Dra. Laura”: TJES anula condenação de vereador de Vitória

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anulou a condenação sofrida pelo vereador de Vitória Armandinho Fontoura (PL) no processo em que ele é acusado de injúria e difamação por se passar por "Dra. Laura" no WhatsApp.





A sentença anulada foi proferida pela 2ª Vara Criminal de Vitória em fevereiro de 2025, mas o Tribunal entendeu que houve cerceamento de defesa, já que as testemunhas favoráveis ao réu não foram ouvidas.





O processo continua a tramitar, mas vai ter que retornar à Vara para que etapas sejam refeitas.





"Acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para anular a decisão que indeferiu o rol de testemunhas defensivas e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória", diz o acórdão da 2ª Câmara Criminal.





O relator é o desembargador Walace Pandolpho Kiffer. O voto dele foi seguido por Helimar Pinto e Ubiratan Almeida Azevedo.





O acórdão determina o retorno dos autos ao juízo de origem para

"reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ressalvada a possibilidade de indeferimento de alguma delas mediante decisão específica, concreta e individualizada".





O CASO





Armandinho Fontoura foi condenado (sentença agora anulada) no ano passado por injúria e difamação por supostamente utilizar um perfil falso no WhatsApp para atacar o advogado Luciano Ceotto.





De acordo com investigações conduzidas pela Polícia Civil, o parlamentar fingiu ser uma pessoa chamada "Dra. Laura" para disseminar informações inverídicas sobre o envolvimento da vítima em esquemas de corrupção.





A sentença impôs o pagamento de multas e indenizações que ultrapassam R$ 30 mil, embora o parlamentar tenha sido absolvido da acusação de falsidade ideológica.





À coluna, a defesa de Armandinho já havia afirmado que recorreria e que a decisão deveria ser anulada, o que reforçou nesta quinta-feira (14).









"Esta decisão celebra o Estado de Direito e afasta qualquer semelhança com a lógica autoritária sintetizada na célebre frase atribuída a Lavrentiy Beria, chefe da polícia secreta da União Soviética na ditadura de Stálin: 'Mostre-me o homem que eu mostro o crime'. Processos não se julgam pela capa, pelas partes envolvidas, mas pelo conteúdo e pela boa técnica jurídica. A decisão do TJES vai exatamente nesse sentido, ao reafirmar o devido processo legal, a ampla defesa e a igualdade de todos perante a lei."

"Armandinho Fontoura sempre confiou na Justiça e, desde o início, proclamou sua inocência. Hoje, a Justiça corrige um grave erro processual e restabelece um princípio básico do Estado de Direito: todo cidadão tem direito a uma defesa ampla, justa e efetiva". A assessoria do parlamentar também enviou nota: "A anulação da sentença era inevitável diante da grave violação ao devido processo legal e à ampla defesa. O Tribunal reconheceu expressamente o cerceamento de defesa, especialmente pela exclusão de testemunhas fundamentais, o que comprometeu a lisura e a regularidade do processo".



