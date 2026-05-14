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Raphael Boldt

Artigo de Opinião

É advogado criminalista, pós-doutor em Direito Penal Econômico (Giessen), Direito Penal (Frankfurt) e Criminologia (Hamburgo). Professor da FDV
Raphael Boldt

Lei aumenta pena para furto e roubo: quando a galinha vale mais que milhões

Para uns, prisão. Para outros, complexidade contábil, negociação tributária, parcelamento, prescrição e baixa reprovação social
Raphael Boldt
É advogado criminalista, pós-doutor em Direito Penal Econômico (Giessen), Direito Penal (Frankfurt) e Criminologia (Hamburgo). Professor da FDV

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 16:26

Publicado em 

14 mai 2026 às 16:26

A Lei 15.397/2026 expõe uma das maiores incoerências da política criminal brasileira: punimos com enorme severidade os crimes patrimoniais, mas tratamos com moderação delitos econômicos que drenam recursos públicos, corroem instituições e empobrecem o país.

 

Com a nova lei, hipóteses de furto qualificado — como subtração de aparelho celular, computador, tablet, animal doméstico, arma de fogo ou veículo levado a outro Estado ou ao exterior — passam a ter pena de 4 a 10 anos. É quase a mesma moldura penal da lavagem de dinheiro, punida com 3 a 10 anos. E é superior à pena da sonegação fiscal, de 2 a 5 anos, e da evasão de divisas, de 2 a 6 anos.

 

Não se trata de defender a ausência de responsabilização para furtos. A subtração de bens cotidianos produz vítimas reais e alimenta mercados ilícitos. A questão é outra: que racionalidade autoriza tratar o furto de um telefone ou de uma galinha (animal doméstico) com gravidade igual ou maior do que condutas que ocultam capitais, fraudam o Fisco e retiram do Estado recursos para saúde e segurança?


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A resposta revela menos técnica legislativa do que escolha política. Como sugere Loïc Wacquant ao analisar a expansão do Estado penal, sociedades desiguais tendem a substituir políticas públicas por punição, convertendo insegurança social em encarceramento. 


No Brasil, essa engrenagem é nítida, pois o direito penal é duro com o delito de rua e hesitante diante do crime de colarinho branco.

 

Para uns, prisão. Para outros, complexidade contábil, negociação tributária, parcelamento, prescrição e baixa reprovação social. O sistema parece gritar contra o furto e sussurrar diante da criminalidade econômica. A seletividade penal aparece quando se compara a pena do furto com a resposta a crimes que movimentam milhões e afetam a coletividade.

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Furto e roubo de automóveis Divulgação

Essa desproporção é mais grave porque o aumento de pena raramente produz segurança. Sem investigação qualificada, prevenção à receptação, inteligência financeira, rastreamento de cadeias ilícitas e responsabilização de quem lucra com a revenda de bens furtados, a lei funciona como espetáculo. Entrega sensação de rigor, mas preserva estruturas que fazem o crime prosperar.

 

A Lei 15.397 é menos uma solução do que um sintoma. Mostra um país que prefere endurecer contra o infrator pobre e visível a enfrentar mecanismos sofisticados de apropriação privada da riqueza pública. Quando o furto recebe resposta mais severa do que a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas, o problema não está apenas na pena. Está na ideia de justiça que essa comparação revela.

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