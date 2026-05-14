Lei aumenta pena para furto e roubo: quando a galinha vale mais que milhões

A Lei 15.397/2026 expõe uma das maiores incoerências da política criminal brasileira: punimos com enorme severidade os crimes patrimoniais, mas tratamos com moderação delitos econômicos que drenam recursos públicos, corroem instituições e empobrecem o país.

Com a nova lei, hipóteses de furto qualificado — como subtração de aparelho celular, computador, tablet, animal doméstico, arma de fogo ou veículo levado a outro Estado ou ao exterior — passam a ter pena de 4 a 10 anos. É quase a mesma moldura penal da lavagem de dinheiro, punida com 3 a 10 anos. E é superior à pena da sonegação fiscal, de 2 a 5 anos, e da evasão de divisas, de 2 a 6 anos.

Não se trata de defender a ausência de responsabilização para furtos. A subtração de bens cotidianos produz vítimas reais e alimenta mercados ilícitos. A questão é outra: que racionalidade autoriza tratar o furto de um telefone ou de uma galinha (animal doméstico) com gravidade igual ou maior do que condutas que ocultam capitais, fraudam o Fisco e retiram do Estado recursos para saúde e segurança?



